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عمر شويل - جدة قنبلة تفتيح البشرة بالنشا ماسك سحري لعلاج كل مشاكل البشرة في 3 أيام - ثقفني
الوصفات السحرية لتفتيح البشرة بالنشا يعتبر تفتيح البشرة من أهم الأشياء عند النساء ومنهم من يقوم بإستخدام وصفات كثيرة، ولكن بلا فائدة، ومنهم أيضاً من يستخدمون بعض مستحضرات التجميل ولكن تعود بضرر على البشرة، معنا سنقدم لكم أفضل الوصفات بالنشا لتفتيح البشرة طبيعي أفضل من أي مستحضرات تجميل وتكون صحية على البشرة.
وصفة تفتيح البشرة بالنشا
هناك العديد من الوصفات المتعددة لتفتيح البشرة بالنشا ومن هذه الوصفات فيما يلي.
- النشا مع الليمون: نقوم بوضع ملعقة نشا على ملعقة عصير الليمون ونقلب جيداً ثم نقوم بوضع الوصفة على البشرة ويفضل أن تكون البشرة نظيفة وخاليه تماماً من أي كريمات لمدة ربع ساعة ثم نقوم بشطف البشرة بماء فاتر ونقوم بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.
- النشا مع ماء الورد: نقوم بوضع ملعقة كبيره من النشا مع ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب ثم نقوم بوضعة على البشرة لمدة نصف ساعة ويُفضل أيضاً أن تكون البشرة نظيفة من أي كريمات أو مكياج، ثم نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر ثم نقوم بوضع كريم مرطب، نقوم بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.
- النشا مع الماء العادية: نقوم بوضع ملعقة ونصف نشا مع ملعقة ونصف ماء ثم نقلب ويوضع على البشرة ربع ساعه ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر ونقوم بوضع كريم مرطب بعد إستخدام هذه الوصفة تستخدم أربع مرات في الأسبوع.
- يوجد طريقة أخرى لتنظيف البشرة من أي بقع وتساعد على تفتيح البشرة.
نقوم بوضع ملعقة من السكر مع ملعقة ليمون مع بعض ونقوم بوضعهم على البشرة مع التدليك المستمر مثل الدائرة لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بغسل البشرة ونقوم بتنشيفها، ثم نقوم بوضع النشا على ماء الورد وتوضع على البشرة كما وضحنا سابقا، هذه الطريقة بتكون أفضل لأنها بتنظف البشرة تماماً من أي كريمات أو مكياج قبل أستخدام النشا.
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