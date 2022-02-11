بدون زيت وبملعقة نشا هتحضري أصابع البطاطس المقرمشة بالفرن صحية وغير مكلفة

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة بدون زيت، الكثيرين من محبي أكلات البطاطس يميلون لوجبة خفيفة مثل أصابع البطاطس؛ ولكنهم لا يعلمون المشاكل الصحية التي تسببها كمية الزيوت المستعملة في تحمير البطاطس، ويجب توفر كمية وفيرة من الزيت للتحمير بشكل جيد ولكن في بعض الأحيان لا تصلح لبعض الأشخاص الذين يعانون من الأمراض مثل “مرض السكري، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم،والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

أصابع البطاطس المقرمشة

تختلف وجبات تحضير البطاطس بالمنزل حيث يتم تحضيرها بطرق مختلفة فمنها، المقلية والنصف مقلية، وصنية البطاطس بالدجاج، وينصح خبراء التغذية بعدم تناول أو الاعتماد علي الوجبات التي تحتوي علي زيوت فعندما تتعرض الزيوت لدرجة حرارة عالية تتحول إلي زيوت مشبعة فتعمل علي زيادة الوزن.

مكونات البطاطس بدون زيت

من خلال اتباع بعض المكونات البسيطة يمكنك أعداد كمية وفيرة من أصابع البطاطس المقرمشة بدون زيت، واليك سيدتي المكونات البسيطة التالية:

3 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة فلفل حامي ويمكن عدم إضافته.

نص ملعقة صغيرة بصل بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة نشا الذرة.

ربع كوب زبادي.

4 ملاعق دقيق ابيض.

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة بالفرن