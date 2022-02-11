ملعقة واحدة من الفازلين للتخلص من شعر الجسم كله بدون ألك سيسقط ولن يعود

تعاني كثير من السيدات والفتيات من طرق إزالة الشعر المعتادة حيث يمكن أن تسبب هذه الطرق الحساسية لهن لذلك بحث الكثير منهن على مواقع الإنترنت على بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الشعر الزائد لذلك استطعنا اليوم أن نجد لكم أهم الوصفات الطبيعة المستخدمة وسوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة

يكون الفازلين من المرطبات الطبيعية المهمة للبشرة ويستخدم في إزالة الشعر ويمكن أن يساعد على توقف ظهور الشعر مرة أخرى حيث تكون هذه الوصفة من اكثر الوصفات التي لها فعالية كبيرة ومجربة حيث كل ما علينا هو القيام بالخطوات التالية :

إحضار وعاء فارغ ونضع به ملعقة من الفازلين ونضع عليه معلقة من ملح الطعام ونقلبهم جيدا ثم نضع ملعقة من النشا ونقلبهما معا حتى تتجانس المكونات.

ثم نضيف ملعقة من زيت جوز الهند الأصلي ونقوم بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس والتأكد من عدم وجود تكتلات للنشا.

ثم نقوم بوضع الوصفة على مناطق إزالة الشعر ونتركها تماما حتى تجف ثم نقوم بنزعها وتكرر هذه الوصفة أكثر من مرة حتى نحصل على النتيجة التي نريدها ونلاحظ اختفاء الشعر وضعف ظهوره.

الى جانب الفوائد الأخرى الفازلين إلى أن الفازلين يساعد هذه الوصفة على تفتيح الأماكن الحساسة وتحت الإبط لذلك على جميع السيدات والفتيات القيام بتجربتها.

فوائد الفازلين للبشرة

من الأمور المعروف أنه يعد الفازلين من المرطبات القوية للبشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة بنسبة كبيرة ويساهم في التخلص من شعر الجسم ويساعد في توحيد لون البشرة وينعم البشرة كثيرا حيث يمكن أن يستخدم في تنعيمها وجعلها كبشرة الأطفال فهو يدخل في تصنيع جميع مواد التجميل.