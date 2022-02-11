طريقة عمل عيش الحمص بالمنزل بسهولة زي المحلات

طريقة عمل عيش الحمص، الكثير من الأمهات يبحثون عن أسهل الطرق لإعداد خبز الحمص ويعتبر من الأطعمة التي تشعرنا بالشبع سريعا، ويمكن الاعتماد عليه بأنظمة الدايت لأنه لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية وسنقوم بمقالنا بتقديم طريق سهلة ومبسطة لعمل عيش الحمص في المنزل.

طريقة عمل عيش الحمص

خبز الحمص من أجمل المخبوزات حيث يعد من الوجبات المتكاملة والمشبعة والحمص من المواد الغذائية ذات قيمة عالية وفيما يلي طريقة إعداد خبز الحمص

وصفة لإعداد خبز الحمص

المقادير

واحد كوب من دقيق الحمص أو ما يعادل أربعة ونصف من كوب من الدقيق.

واحد كوب من الماء.

معلقة ونصف كبيرة من زيت الزيتون + كمية إضافية من الزيت للمقلاة ولكي نغمس العيش فيها.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

واحد معلقة صغيرة من الزعتر.

طريقة تحضير العيش بالحمص