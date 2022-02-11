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عمر شويل - جدة طريقة عمل عيش الحمص بالمنزل بسهولة زي المحلات - ثقفني
طريقة عمل عيش الحمص، الكثير من الأمهات يبحثون عن أسهل الطرق لإعداد خبز الحمص ويعتبر من الأطعمة التي تشعرنا بالشبع سريعا، ويمكن الاعتماد عليه بأنظمة الدايت لأنه لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية وسنقوم بمقالنا بتقديم طريق سهلة ومبسطة لعمل عيش الحمص في المنزل.
طريقة عمل عيش الحمص
خبز الحمص من أجمل المخبوزات حيث يعد من الوجبات المتكاملة والمشبعة والحمص من المواد الغذائية ذات قيمة عالية وفيما يلي طريقة إعداد خبز الحمص
وصفة لإعداد خبز الحمص
المقادير
- واحد كوب من دقيق الحمص أو ما يعادل أربعة ونصف من كوب من الدقيق.
- واحد كوب من الماء.
- معلقة ونصف كبيرة من زيت الزيتون + كمية إضافية من الزيت للمقلاة ولكي نغمس العيش فيها.
- نصف معلقة صغيرة من الملح.
- واحد معلقة صغيرة من الزعتر.
طريقة تحضير العيش بالحمص
- نبدأ بتجهيز عجينة الحمص نخلط دقيق الحمص مع الماء مع زيت الزيتون مع الملح في وعاء حتي نحصل على قوام ناعم.
- نترك الخليط ليرتاح لمدة لا تقل عن نصف ساعة لكي يمتص الدقيق الماء.
- ثم نبدأ في تسخين الفرن ثم نضع رف الفرن اسفل الشواية ليصبح في منتصف الفرن ونسخن الفرن إلي درجة حرارة عالية.
- وقبل الانتهاء من راحة العجين بمدة خمس دقائق نضع المقلاة في الفرن لكي تسخن جيدا ثم نخرج المقلاة الساخنة مع ضبط الفرن على وضع الشواية.
- ثم نقوم بإخراج المقلاة الساخنة ثم أضيفي معلقة صغيرة من الزيت لتدهني قاعة المقلاة.
- نقوم بسكب الخليط في منتصف المقلاة ثم نبدأ في تحريك المقلاة حتي يغطي الخليط قاع المقلاة بالكامل.
- ثم ضعي المقلاة في الفرن لمدة تتراوح من ٥ إلي ٨ دقائق حتي يبدأ ظهور الفقاعات ويتحمر جيدا ويجب أن يكون العيش طري إلي حد ما من النصف ولكنه يكون مقرمش قليلا على الأطراف وإذا بدا في أخذ اللون الأحمر على الوجه دون أن ينضج من الداخل فاعلينا بتحريك المقلاة من الرف الأوسط إلي الرف السفلي للفرن حتي تنتهي من خبز العيش.
- ثم قومي بتقطيع شرائح العيش إلى شرائح وقطع أو إلى مربعات ثم رشي بالملح والفلفل الأسمر والمزيد من زيت الزيتون.
- قومي بتزين الوجه بالزعتر أو حسب الرغبة.
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