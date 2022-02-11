بدون حناء… حتى لو عمرك 70 ضعيها على شعرك للقضاء على الشيب نهائيا في دقائق بدون مواد كيماوية

بدون حناء… حتى لو عمرك 70 ضعيها على شعرك للقضاء على الشيب نهائيا من الوصفات التي تمثل معجزة في علاج مشاكل الشعر هي خلطة الفازلين للقضاء على الشيب والشعر الأبيض الذي قد يظهر بسبب التقدم في العمر أو الذي يظهر على المرأة الشابة التي تعاني من القلق والتوتر الشديد وتعيش ضغط نفسي شديد فكل هذه الأمور قد تصيبك بالشيب المبكر سواء من الشعر الأبيض أو تجاعيد الوجه، وللفازلين فوائد متعددة ولا تقتصر فائدته على الترطيب وهذا هو أكثر فوائده شيوعًا، ومعالجته للشعر الأبيض من فوائده التي يجب أن نكون على علم بها.

كيفية تحضير خلطة الفازلين للقضاء على الشيب

مكونات الطريقة:-

ملعقتان كبيرتان من كريم الفازلين الطبي ومثلهما من الشاي الأسود.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وأخرى من زيت الزيتون.

ربع كوب كبير من الماء الفاتر.

كمية وفيرة من كل من (زيت اللوز الحو – زيت الخروع – نشا الذرة – زيت حبة البركة).

خطوات التحضير:-

قومي بإذابة كريم الفازلين سواء بوضعه على النار أو تذويبه داخل الميكروويف وسخني مع زيت اللوز حتى يصبح قوام الكريم والزيت خفيف.

أضيفي كل المكونات الأخرى مع بعضها البعض وأضيفي إليهم خليط كريم الفازلين وزيت اللوز وقلبيهم حتى يتجانسوا تمامًا.

بعد أن تحضري الخليط قومي بغسل شعرك وابدئي في توزيع الخليط على رأسك وخاصة على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر الأسود منها واستعادة لون شعرك الطبيعي.

اتركي الخليط لمدة ساعة على شعرك وبعد مرور الساعة اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو وجففيه.

استمري على الخليط لمدة شهر تقريبًا للحصول على أفضل النتائج التي ترضيكي.

فوائد الفازلين للشعر

لكريم الفازلين الطبي فوائد متعددة للشعر وحل لجميع مشاكله ومن بين هذه الفوائد ما يلي:-