ملعقتي الجهنمية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

البطاطس المقلية احد الوجبات التي تعد معشوقة للأطفال الصغار لأنها ‏ مقرمشة ولذيذة ‏‏ها مذاق رائع وذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذه البطاطس المقرمش في المنزل ولكن لن نقوم اعدادها بنفس الطريقة المطاعم لأنهم يقومون باستخدام كمية كبيرة من الزيوت التي تؤثر على صحة الأطفال لذلك سنتحدث عن طريقة جديدة صحية ومقرمشة أيضًا يمكن استخدامها للحصول على أصابع البطاطس الذهبية وطعمها اللذيذ والمكونات التي نحتاج إليها حتى تكون هذه البطاطس مقرمشة وجاهزة لتناولها.

مكونات قلى البطاطس بدون زيوت بملعقة واحدة

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نحصل على بطاطس مقرمشة ولذيذة ‏وفي نفس الوقت لا تحتوي على كمية كبيرة من الزيت وذلك من خلال إعداد البطاطس باستخدام مكونات طبيعية ولذيذة ‏والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه البطاطس هي:

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نحتاج إلى ثلاث حبات كبيرة من البطاطس

ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من بودرة الثوم

ملعقة كبيرة من الزعتر

ملعقة من النشا

ملعقة من زيت الزيتون

طريقة قلى البطاطس بدون زيوت بملعقة واحدة

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد البطاطس المقرمشة وهذه الطريقة هي:

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نحضر حبات البطاطس نقوم بتقطيع حبات البطاطس إلى شرائح ‏متوسطة الحجم.

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‏ بعد ذلك نضع حبات البطاطس داخل الماء المغلي لمدة 5 دقائق ونظيف لها ملعقة من الملح ملعقة من الفلفل الأسود ونضيف عليها ملعقة من النشا.

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‏ بعد ذلك نقوم بتصفية ‏البطاطس من الماء جيدا و نحضر صينية كبيرة نضع فيها شرائح البطاطس ثم نضع عليها ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من الزعتر ونضع صينية البطاطس داخل الفرن لمدة ‫1\4‬ ساعة تقريبا حتى تكون جاهزة ومقرمشة.‬

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‏ نترك ‏البطاطس داخل الفرن لمدة كيفية حتى تنضج من الأعلى ويصبح لها لون ذهبي بعد ذلك يتم إخراج البطاطس من الفرن وتقديمها مع المقلية او المشويات.

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‏ يمكن إضافة ملعقة من الخل أثناء نقع البطاطس في الماء والملح ‏لأنها تجعل البطاطس المقرمشة اكثر وبعد ذلك يتم غسل البطاطس جيدا قبل وضعها في الصينية.

الاطفال والكبار يعشقون تناول البطاطس ولكن مشكلة قلب البطاطس المقرمشة بدون زيت تعتبر من أكثر المشاكل التي تواجه السيدات بصفة عامه ويمكن عمل بطاطس زي المطاعم بسهوله باستخدام مكونات طبيعية مثل إضافة ملعقة نشا أو إضافة ملعقة من الخميرة الفورية كلها أمور تساعد على عدم امتصاص الزيت البطاطس وتناول بطاطس مثل المطاعم بدون شراءها