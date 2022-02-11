أسرار وتكات عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم بالتتبيلة الخطيرة أحلي من محلات الطورشي

الباذنجان من الخضروات اللذيذة التي يتم اعدادها بعدة اشكال وأصناف ولها طعم مميز وجميل ولذيذ ويتم استخدام الباذنجان في إعداد الوصفات المطبوخة والمقبلات و العديد من الاصناف الأخرى من خلال هذا المقال سنتحدث في تحليل عن طريقة إعداد الباذنجان المخلل بطريقة لذيذة مختلفة مثل الطريقة التي يتم بها إعداد الباذنجان المخلل في المطاعم وهذا الباذنجان يتميز به طعمه لذيذ كما أنه أيضا أن يكون صحي لانه لا يحتوي على أي زيوت ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد الباذنجان المخلل ‏والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الباذنجان.

مكونات طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع المطاعم

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حتى نستطيع إعداد الباذنجان المخلل في المنزل بنفس الطريقة المطاعم نحتاج إلى بعض المكونات الفعالة التي نستطيع من خلالها إعداد هذا الباذنجان وهذه المكونات هي:

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ثلاث حبات كبيرة من الباذنجان.

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‏ ربع كوب من الفلفل الأحمر المفروم.

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‏ ربع كوب من الفلفل الأخضر المفروم

10فصوص تقريبا من الثوم المفروم

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‏ حقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الملح

طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع المطاعم

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد ‏الباذنجان المخلل حتى يكون له نفس الطعم الباذنجان الذي يتم إعداده في المطاعم:

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نبدأ في تقطيع الباذنجان إلى شرائح متوسطة الحجم.

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‏ بعد ذلك نحضر قدر كبير يحتوي على الماء حتى يغلي هذا الماء بعد ذلك نضيف له شرائح الباذنجان نترك داخل الماء لمدة 10 دقائق فقط.

‏لذلك نحذر برطمان زجاجي نضع في شرائح الباذنجان المسلوق ونضيف عليها الفلفل الأحمر المفروم والفلفل الأخضر المفروم والثوم المفروم وملعقة من الملح ملعقة من الخل ملعقة من عصير الليمون ويمكن أيضا إضافة ملعقة من الفلفل الأسود.

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‏لذلك نحذر برطمان زجاجي نضع في شرائح الباذنجان المسلوق ونضيف عليها الفلفل الأحمر المفروم والفلفل الأخضر المفروم والثوم المفروم وملعقة من الملح ملعقة من الخل ملعقة من عصير الليمون ويمكن أيضا إضافة ملعقة من الفلفل الأسود. ‏ ذلك نضع برطمان مخلل الباذنجان داخل الثلاجة ويمكن استخدامه في أي وقت من هذه اللحظة ولا نحتاج إلى تخزينه لفترة طويلة.

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‏ بعد ذلك يتم تقديم هذا الباذنجان ‏مع كافة أنواع الطعام و الأطباق الرئيسية

الباذنجان المخلل من أكثر المخللات التي يحبها الجميع ويعشق تناولها بصورة كبيرة جدا لذلك يفصلون شراءها من الخارج بظلةمو عملها في المنزل حيث يمكنك عملها بسهولة في المنزل والحصول على مذاق جميل ورائع زي المطاعم بالظبط وهيه الخطوات قد ذكرنا لكم افضل الطرق التي يمكنك إعدادها المخلل الباذنجان بتاع افخم المطاعم وايضا عمل الدقة وسر اللون الوردي اللذيذ التي تحصل عليه هذه الاكلات