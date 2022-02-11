بكيس خميرة افردي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

الخميرة تعد من بين أهم المكونات التي من الممكن أن تكون من المكونات المميزة للحصول على أفضل تركيبة طبيعية تساعد كل من لديه معاناة من الشعر الخشن والأكثر تجعد للتخلص من تلك الخصائص الظاهرية للشعر وتنعيمه تماما والتخلص من العديد من عيوب الشعر، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المقادير التي من لممكن أن تساعد في عمل نوع من الكيراتين الطبيعي الفعال في فرد الشعر وهو كيراتين الخميرة والذي يعمل على إزالة أي أثر للتجعد، والتخلص نهائيا من عيوب الشعر، ومن خلال ما يلي مكونات تركيبة الخميرة المنعمة للشعر، وطريقة التحضير السريعة للوصفة.

مكونات خلطة فرد الشعر الخشن بالخميرة

من الممكن لكل سيدة تعاني من الشعر المجعد أن تستخدم الخميرة مع مكونات طبيعية أخرى للتخلص من آثار الشعر الخشن المجعد، والحصول على الشعر ناعم وبشكل مميز ومثالي، وعمل أفض كيراتين للشعر يستوجب أن نقوم بالتحضير للمكونات الطبيعية الآتية، والتي تعمل على تخليص الشعر من التجعد كما أنها تساعد في نمو الشعر وتخليص فروة الرأس من أي تواجد للالتهابات، ومن خلال ما يلي نتعرف على مكونات كيراتين الخميرة، من السهل استعمال المكونات الآتية لعمل أفضل وصفة كيراتين طبيعية مميزة والمكونات تكون كما يلي:

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من الدقيق.

فرد الشعر الخشن بالخميرة

أسهل خطوات التحضير للكيراتين من الخميرة ما يلي ذكره في النقاط القادمة: