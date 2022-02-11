شعر لامع وناعم كالحرير مع أقوى كيراتين طبيعي من منزلك لفرد الشعر الخشن، نقدم لكم اليوم طريقة مضمونة لصنع فرد طبيعي باهر النتائج من منزلك، كيراتين طبيعي 100% لن يتسبب في أي أضرار لشعرك على المدى البعيد، بل يمد شعرك بعناصر طبيعية مغذية ومفيدة جداً. لتحضير وصفتنا اليوم لن نحتاج سوى إلى البطاطس بجانب العناصر الطبيعية المعتادة التي يحتوى عليها الكيراتين، فالبطاطس تعمل على ترطيب الشعر وزيادة لمعانه ومنحه مظهر صحي، كما تقوي بصيلات الشعر وتجعلها أكثر سُمكاً وتقلل من احتمالية ظهور الشيب.

أقوى كيراتين طبيعي للشعر من المنزل

تحتوي وصفتنا اليوم لفرد الشعر الخشن على العناصر التالية:

حبة بطاطس.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

4 ملاعق كبيرة من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

نأخذ حبة البطاطس ونجهزها للبشر من خلال إزالة قشورها وتنظيفها جيداً، ثم نبشرها بإستخدام مبشرة ناعمة حتى نحصل على مبشور البطاطس. بعد ذلك نضع هذا المبشور في قدر مناسب مع إضافة الماء ونحرك قليلاً ثم نرفع القدر على الموقد لمدة ربع ساعة، وذلك مع الإستمرار في التحريك حتى لا يلتصق الخليط ويحترق. بعد ذلك ندع الخليط يبرد ثم نضعه في الخلاط الكهربائي حتى تطحن المكونات بشكل جيد، بعد ذلك نصفي المزيج الناتج بإستخدام قطعة قماش خفيفة ومن جانب آخر نضف النشا في وعاء مع إضافة الماء ونخلط جيداً.

زيادة نعومة ولمعان الشعر

نضف مزيج نشا الذرة إلى خليط البطاطس ونخلط بشكل جيد ثم نسكب هذا الخليط في قدر مناسب، ونرفعه على الموقد بعد ذلك لمدة 10 دقائق مع تقليبه بإستمرار حتى نحصل على خليط كريمي. بعد ذلك نفرغ الخليط في وعاء ونضف إليه زيت جوز الهند وزيت اللوز ثم نخلط جيداً، والآن حصلنا على مرطب طبيعي للشعر. ضعي الخليط على شعر نظيف ضعيه من جذور الشعر إلى أطرافه ثم غطي الشعر بقبعة استحمام أو غلاف بلاستيكي، ثم اتركيه لمدة ساعتين حتى يستفيد الشعر من الوصفة وبعد ذلك اغسلي شعرك بالشامبو، كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة أفضل وستحصلين على شعر ناعم وحريري، يمكنك تخزين هذا الخليط في الثلاجة لمدة أسبوع.