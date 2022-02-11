في بيتك حضري بسكويت الزبدة في البيت أحلى من الجاهز وانقشيه بالكثير من الأشكال لأولادك

يبحث الكثيرين من الناس عن طريقة عمل بسكويت الزبدة، وهذا لما يحمله بسكويت الزبدة من طعم لذيذ وطرق كبيرة لتناوله سواء مع الشاي باللبن أو مع الشاي العادي، ويعد البسكويت من أكثر أنواع الأطعمة انتشارا، وهذا لأنه خفيف ويمكن تناوله مع المشروبات، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

بسكويت الزبدة في البيتبسكويت الزبدة في البيت

يعود أصل كلمة بسكويت إلى اللغة الفرنسية، والتي تعني المخبوز مرتين، والبسكويت هو مخبوز أصله غربي، وهو مخبوز شهير جدًا، ويتم تحضير هذا النوع من المخبوزات باستخدام الدقيق مع الكثير من المواد الأخرى، ويتميز البسكويت أن له الكثير من الأنواع، وقد تجد منه المالح والحلو، والبسكويت الزبدة واحد من أشهر تلك الأنواع، ويمكن تحضيره وعمل مكوناته بواسطة النقاط التالية:

مكونات عمل بسكويت الزبدة

ان مكونات عمل بسكويت الزبدة بسيطة للغاية، ومن السهل التحضير لها في المنزل، ولكن تحتاج تلك المكونات إلى جلب المقادير بعناية، وهذا حتى تنجح في التحضير إلى خطوات عمل بسكويت الزبدة، وتتمثل مكونات عمل بسكويت الزبدة في النقاط التالية:

مئتان وخمسة وعشرون غراماً من الزبدة.

ثلثا كوب من السكر الأسمر.

بيضة.

نصف ملعقة كبيرة من كلّ من الفانيلا والملح.

كوبان ونصف الكوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر الأبيض.

طريقة عمل بسكويت الزبدة

إن طريقة عمل بسكويت الزبدة بها الكثير من الخطوات والتعليمات السهلة، وتتمثل طريقة عمل بسكويت الزبدة في النقاط التالية: