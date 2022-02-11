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عمر شويل - جدة أقوي علاج لنزلات البرد و التخلص من البلغم و توسيع الشعب الهوائية فى ساعة واحدة - ثقفني
من أكثر الأمراض شيوعا وخاصة فى الشتاء و ينتقل من شخص لأخر فى الرذاذ المتطاير أو التنفس أو الكحة أو عند استخدام الأدوات الشخصية لأكثر من شخص والبرد يجعل الإنسان المصاب غير قادر على التنفس أو الكلام وذلك لأن الرپئتين تكون مملوءة بالبلغم والذى يصعب التخلص منه ولكن فى مقالنا هذا سوف نعرف طريقة سريعة للتخلص من البلغم بساعة واحدة.
أعراض البرد
يمكن معرفة حالات البرد بسهولة عند التعرض لهذه الأعراض:
- الكحة الدائمة.
- صعوبة فى التنفس من الأنف.
- صداع دائم .
- ارتفاع فى درجات الحرارة احيانا.
- إرهاق عام وتعب بالجسم.
- وكان ورشح مستمر من الأنف .
- صعوبة في البلع وألم في الحلق.
كيفية التخلص من البلغم فى الرئة
- العلاج بالأعشاب حيث أن العلاج بالاعشاب من أكثر الطرق الفعالة في الفترة الحالية كما أن الشيح من الأعشاب التي تخفف من حدة البرد وتساعد فى القضاء عليه والتخلص منه ولأنه به مواد تؤثر على الجهاز العصبى يجب الحذر عند استخدامه.
- شاي المريمية والذي يساعد فى التخلص من نزلات البرد والبلاك الموجود بالرئة ويجب الرجوع للطبيب عند الاستخدام لأنه يتعارض مكوناته مع عدد من الأمراض مثل السكري الذين يتناولون المهدئات ويمكن الغرغرة به أو شربه مثل الشاي العادي و يساعد فى علاج التهاب الحلق.
- نبات البيان والذي يعتبر من النباتات التي يعمل كمضاد للفيروسات مما يمنع الإصابة بنزلات البرد ويساعد جهاز التنفس على العمل بطريقة أفضل كما يقوى مناعة الجسم ويقضي على الفطريات التي تسبب نزلات البرد.
- عشبة الجزر الأحمر من المعروف عن هذه العشبة انها تساعد في تخليص الممرات الأنفية من المخاط الموجود بها وتخلص الجسم من السعال والعكس وتكافح جميع اعراض البرد.
- من أكثر الأمراض شيوعًا خاصة في فصل الشتاء وينتقل من شخص لآخر عن طريق الرذاذ أو التنفس أو السعال أو عند استخدام عدة أشخاص لأدوات شخصية. البرد يجعل من المستحيل على المصاب التنفس أو الكلام ، حيث تمتلئ الرئتان بالبلغم الذي يصعب التخلص منه ، لكن في مقالنا تعرفنا علي طريقة سريعة للتخلص من البلغم في ساعة واحدة.
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