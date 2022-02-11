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عمر شويل - جدة تتبيلة السمك المقلي المقرمش واللذيذ بأسرار المطاعم بدون ما يشرب زيت - ثقفني
السمك المقلي المقرمش من أكثر الوصفات التي نذهب إلى المطاعم والمحلات لتناوله وهذا بسبب طعمه المميز والشهي، السمك يعد من أكثر الوجبات المغذية التي تحتوي على فوائد غذائية كثيرة لهذا لابد من تحضيره بشكل دائم، يوجد العديد من الطرق لتحضير السمك ولكن من أكثر الطرق السهلة و اللذيذة التي تعجب الجميع هو السمك المقلي المقرمش وسنقدم لكم أسرار تحضيره من المنزل بتتبيلة المطاعم السرية.
مكونات تتبيلة السمك المقلي المقرمش
من أكثر الأشياء التي تعطي السمك طعم مميز ولذيذ هو التتبيلة، لهذا سنقدم لكم تتبيلة المطاعم وهي:
- كيلو من السمك المتوسط الحجم.
- زيت غزير للقلي.
- 7 معالق كبيرة من الثوم المفروم.
- 3 معالق كبيرة من عصير الليمون.
- بصلة صغيرة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة جدًا.
- حبة من الفلفل الأخضر المقطع مكعبات صغيرة جدًا.
- جزر مبشور.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحون.
- نصف ملعقة من الملح.
مقادير التغليفة
- كوب من الدقيق.
- 3 معالق كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الكاري.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
طريقة تحضير السمك المقلي المقرمش
- اولًا قومي بشراء السمك الطازجة لكى تحصلين على طعم مميز.
- احرصي على تنظيف السمك جيداً بالماء والدقيق و الليمون، ثم قومي بعمل خطوط على السمك من الخارج.
- بعد ذلك قومي بتجفيف السمك بورق مناديل من الداخل والخارج.
- نحضر الآن التتبيلة نقوم بوضع الثوم المفروم في وعاء ونضيف عليه عصير الليمون والجزر المبشورة والبصل المفروم والفلفل الأخضر.
- نخلط هذه المكونات جيداً ثم نضيف التوابل من الملح و الفلفل الأسود و الكمون و الكزبرة و البابريكا.
- بعد ذلك نقلب التتبيلة مع بعضها بالضغط عليها.
- قومي بتوزيع التتبيلة من الداخل ومن الخارج مع وضع التتبيلة في الخطوط.
- نترك السمك في التتبيلة لمدة نصف ساعة لكي يتشرب السمك من التتبيلة.
- بعد ذلك نأتي بوعاء كبير و نضع الدقيق و النشا و الكاري و الملح والفلفل الأسود والبابريكا ونقلبهم جيدًا.
- نقوم بوضع السمك المتبل في خليط الدقيق من جميع الجوانب.
- نضع طاسة على النار ونضيف زيت غزير على نار متوسطة حتى يسخن تماماً.
- بعد ذلك نقوم بوضع السمك في الزيت ونقوم تهدأ النار لكي يتم تسويته.
- نقلبه من جميع الجوانب حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- بعد ذلك نخرجه على مناديل مطبخ ثم يقدم للطعام وهو ساخن بالصحة والهنا.
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