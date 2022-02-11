تتبيلة السمك المقلي المقرمش واللذيذ بأسرار المطاعم بدون ما يشرب زيت

السمك المقلي المقرمش من أكثر الوصفات التي نذهب إلى المطاعم والمحلات لتناوله وهذا بسبب طعمه المميز والشهي، السمك يعد من أكثر الوجبات المغذية التي تحتوي على فوائد غذائية كثيرة لهذا لابد من تحضيره بشكل دائم، يوجد العديد من الطرق لتحضير السمك ولكن من أكثر الطرق السهلة و اللذيذة التي تعجب الجميع هو السمك المقلي المقرمش وسنقدم لكم أسرار تحضيره من المنزل بتتبيلة المطاعم السرية.

مكونات تتبيلة السمك المقلي المقرمش

من أكثر الأشياء التي تعطي السمك طعم مميز ولذيذ هو التتبيلة، لهذا سنقدم لكم تتبيلة المطاعم وهي:

كيلو من السمك المتوسط الحجم.

زيت غزير للقلي.

7 معالق كبيرة من الثوم المفروم.

3 معالق كبيرة من عصير الليمون.

بصلة صغيرة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة جدًا.

حبة من الفلفل الأخضر المقطع مكعبات صغيرة جدًا.

جزر مبشور.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحون.

نصف ملعقة من الملح.

مقادير التغليفة

كوب من الدقيق.

3 معالق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة تحضير السمك المقلي المقرمش