6 حيل نفسية فعالة لانقاص الوزن

الرجيم مش مهمة سهلة ، وكتير بيفكروا ان الهدف الرئيسي منه هو بس مجرد انك تبدأي تاكلي اكل صحي ، ولكن الصعب في الموضوع هو تبني عادات غذائية جديدة ، وعشان نسهل عليكي عملية فقدان الوزن الزيادة ، النهاردة في بنات حوا هنشارك معاكي مجموعة حيل لانقاص الوزن هتساعدك بشكل فعال.

حيل لانقاص الوزن:

1- لما تيجي تاكلي بره اختاري اصغر كمية متاحة:

لو رايحة تاكلي في اي مطعم ، خدي وقتك في قراية المنيو ، حتى لو مكان بيبعوا فيه برجر او غيره من الاطعمة غير الصحية ، اختاري اصغر حاجة عندهم (برجر صغير, فشار صغير, بيتزا صغيرة, او سلطة خفيفة) ، لانه حسب الدراسات الحديثة ، ان الاشخاص اللي مش بيطلبوا وجبة خاصة بيهم بيميلوا انهم ياكلوا كل حاجة موجودة قدامهم على الترابيزة حتى لو كانوا بالفعل شبعانين.

2- خليكي متفائلة وفكري بشكل ايجابي:

الفكرة هنا هي التركيز على الافكار الايجابية وتكرار اهدافك بطريقة ايجابية وخليها شعارك في الحياة ، على سبيل المثال ، كرري مع نفسك انك خسيتي مثلا 2 كيلو, وامدحي نفسك باللي انتي وصلتي له, قولي لنفسك انك هتحافظي على اكل الكمية دي, وانك هتقدري تقولي لا للحلويات ، الجمل دي هتساعدك على تحقيق اهدافك ، وانك تكملي وتوصلي للوزن اللي انتي عايزاه.

3- الاكل لوحدك افضل من الاكل مع مجموعة:

لما تبدأي تعملي تغييرات في نظامك الغذائي ، عادة هتبقي عايزة اهلك واصحابك يساندوكي ويشجعوكي ، ولكن مع ذلك ، ثبت علميا ان الاشخاص اللي بياكلوا مع مجموعة بياكلوا كمية اكل اكبر ، وده بيحصل لانك بتقضي وقت اطول على الترابيزة ، بالاضافة انه اثناء الكلام والضحك مش بتقدري تتحكمي في كمية الاكل اللي اكلتيها.

وده مش معناه انك تاكلي لوحدك طول الوقت ، ولكن حاولي انك تحطي قدامك على الترابيزة اللي هتاكليه بس ، وجبتك الشخصية اللي بكمية محددة ، عشان تقدري تستمتعي بمحادثة ممتعة مع اللي حواليكي من غير ما تقلقي على الكمية اللي هتاكليها.

4- لو جعانه, شمي موز:

الفكرة دي ممكن تبان غريبة شوية ، ولكن ثبت بالفعل ان شم الاطعمة زي التفاح, النعناع, او الموز ممكن انه يخدع عقلك ويبعت له اشارة غلط انك بتاكلي.

وحسب دراسة اتعملت على 3000 شخص شموا الاطعمة دي لما كانوا جعانين ، وكانت النتيجة ان شهيتهم انخفضت ، وبالتالي ده بينعكس على الوزن وبيقل.

5- كلي في طبق باللون الازرق:

الدراسات الحديثة اظهرت ان اللون الازرق بيقلل الشهية ، عشان كده بننصحك تجربي بعض التغييرات زي تزيين الترابيزة بمفرش ازرق, مناديل زرقا, اطباق زرقا, كوبايات زرقا.

ده بيتسمى باسم سيكولوجية الالوان ، وبالفعل في الوان بتحفز الشهية ، ولكن اللون الازرق هيعمل معاكي العكس تماما.

6- كلي قدام المرايا:

ممكن تقولي ان الفكرة سخيفة ومالهاش لازمة ، لكن الحقائق العلمية بتأكد ان الاكل قدام المرايا وانتي بتبصي لنفسك بيقلل من كمية الاكل اللي هتاكليها لتلت الكمية.

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