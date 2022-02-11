نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوبين دقيق فقط .. تمكني من تحضير البيتي فور المنزلي بطريقة لا تأخذ وقت ولا مجهود ضخم في المقال التالي
تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل البيتي فور البيتي، وذلك بسبب ما يحمله البيتي فور من أهمية لدى الكثير من الأسر، وذلك خاصة في المناسب، حيث أنه لا يخلو أي بيت من البيتي فور في العيد، ويعد البيتي فور حلو المزاج ولذيذ، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
تحضير البيتي فور المنزلي
طريقة عمل البيتي فور البيتي في كوب واحدة من أسهل طرق عمل البيتي فور، ولقد جربها الكثير من السيدات، وقد نجحت، وهي طريقة قد يستخدمها بعض المطاعم من أجل التحضير الجيد والسريع للبيتي فور، وفي الاتي طريقة عمل البيتي فور البيتي في كوب، وطريقة التحضير الخاصة بهذا البيتي فور:
مكونات عمل البيتي فور البيتي
ان مكونات عمل البيتي فور البيتي في كوب سهلة للغاية، ويمكننا معرفة أن كانت المكونات صعبة الجلب أو سهلة الجلب عن طريق الذهاب إلى شراء تلك المكونات، وإن وجدنا صعوبة في شراء المكونات، فذلك يعني صعوبة في التحضير، وتتمثل مكونات عمل البيتي فور البيتي في كوب في النقاط التالية:
- كوبان دقيق منخول.
- كوب سكر بودرة.
- كوب وثلاث أرباع الكوب من جوز هند مبشور.
- كوب وربع زبدة بحرارة الغرفة.
- 1/3 كوب حليب وملعقة صغيرة.
- نصف ملعقة صغيرة باكينغ باودر. ½
- كوب جوز هند للتزيين
طريقة تحضير البيتي فور البيتي
طريقة تحضير البيتي فور البيتي سهلة للغاية، وتحتاج إلى القليل فقط من الخطوات التي إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة سوف تنجح الوصفة بطريقة مبهرة، وتتمثل طريقة التحضير في النقاط التالية:
- نقوم يخفق الزبدة والسكر بواسطة الخلاط الكهربائي حتى يصبح القوام الكريمي ناعم.
- نضيف الطحين المنخول والبيكنج باودر وثلاثة أرباع مقدار جوز الهند نعمل على خلطهم جميعًا حتى يتجانسوا.
- نضيف معلقة كبيرة من الحليب، ومن ثم نترك العجينة بشكل لطيف، ونقوم بتكرار تلك الخطوات حتى ينتهي الحليب.
- نقوم بتغطية الوعاء وتدخله الثلاجة إلى مدة نصف ساعة.
- نحمي الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية، ومن ثم نغطي الصينية بالزبدة والطحين.
- نشكل العجينة على شكل دائرة، ومن ثم نضغط عليها براحة اليد.
- نغلف الحبة بجوز الهند المبشور.
- نضع حبات البيتي فور في الصينية ثم تخبز لمدة 20 إلى 25 دقيقة.
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