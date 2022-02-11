طريقة تحضير الجلاش بالبسطرمة الشهية بمذاقها الشهي

يعتبر الجلاش من الوجبات التي تنضم إلى فئة الرقائق الخفيفة جداً والتي تتميز بسهولة تحضيرها ومذاقها اللذيذ الذي لا يقاوم تعتبر وجبات الجلاش من الأشياء المختلفة عن باقي الوجبات التقليدية التي تلجأ إليها الأمهات في حين الإصابة بالملل من الوجبات العادية حيث أنها تشبه وجبات المطاعم وعادةً ما تشتهر طريقة تحضير الجلاش بحشوة اللحوم أو الفراخ المفرومة وغيرهم من الأصناف التي تعتبر لذيذة، ولكن يتوفر الجلاش في المطاعم بحشوة مختلفة مثل البسطرمة التي يتم إدخالها فى كثير من الوجبات بسبب مذاقها الشهي الذي يضيف نكهة مميزة وعند تجربة الجلاش بالبسطرمة لا يمكنك بعد ذلك استخدام حشوة سوى البسطرمة نظراً لمذاقهة الخفيف الشهي الذي يتميز عن الحشوة من الأصناف الأخرى وإذا كنت ترغب في تحضير الجلاش بهذه الطريقة يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الجلاش بالبسطرمة

مكونات التحضير:

عبوة جلاش واحده.

مقدار 250 جرام من البسطرمة.

اثنين من الفلفل الأخضر.

بيضه واحده.

ما يقارب من نصف كوب حليب.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

مقدار 100 جرام من الجبن الرومي.

نصف كوب زيتون مقطع إلى شرائح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة التحضير: