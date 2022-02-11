نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الجلاش بالبسطرمة الشهية بمذاقها الشهي في المقال التالي
يعتبر الجلاش من الوجبات التي تنضم إلى فئة الرقائق الخفيفة جداً والتي تتميز بسهولة تحضيرها ومذاقها اللذيذ الذي لا يقاوم تعتبر وجبات الجلاش من الأشياء المختلفة عن باقي الوجبات التقليدية التي تلجأ إليها الأمهات في حين الإصابة بالملل من الوجبات العادية حيث أنها تشبه وجبات المطاعم وعادةً ما تشتهر طريقة تحضير الجلاش بحشوة اللحوم أو الفراخ المفرومة وغيرهم من الأصناف التي تعتبر لذيذة، ولكن يتوفر الجلاش في المطاعم بحشوة مختلفة مثل البسطرمة التي يتم إدخالها فى كثير من الوجبات بسبب مذاقها الشهي الذي يضيف نكهة مميزة وعند تجربة الجلاش بالبسطرمة لا يمكنك بعد ذلك استخدام حشوة سوى البسطرمة نظراً لمذاقهة الخفيف الشهي الذي يتميز عن الحشوة من الأصناف الأخرى وإذا كنت ترغب في تحضير الجلاش بهذه الطريقة يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير الجلاش بالبسطرمة
مكونات التحضير:
- عبوة جلاش واحده.
- مقدار 250 جرام من البسطرمة.
- اثنين من الفلفل الأخضر.
- بيضه واحده.
- ما يقارب من نصف كوب حليب.
- نصف كوب من الزبدة السائلة.
- مقدار 100 جرام من الجبن الرومي.
- نصف كوب زيتون مقطع إلى شرائح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
طريقة التحضير:
- تعتمد طريقة تحضير الجلاش على الفرن في الطهي لذلك يفضل أن يتم تسخين الفرن قبل بداية التحضير.
- تحضير طبق عميق من البلاستيك صغير الحجم ووضع فيه البيضة واخفاقها باستخدام المضرب اليدوي ثم إضافة البهارات الفلفل الأسود.
- تحضير وعاء آخر ثم إضافة فيه المكون الأساسي البسطرمة بالإضافة إلى الفلفل بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة وإضافة الجبنة الرومي المبشورة وقطع الزيتون ثم التقليب.
- تجهيز صينية الجلاش وندهنها باستخدام فرشاة صغيرة بالزبدة السائلة ثم نقوم بفرد فيها نصف كمية الجلاش بحيث يتم دهن طبقات الجلاش بالزيت بين الطبقة والأخرى.
- بعد ذلك نقوم بوضع الحشوة التي سبق تحضيرها حشوة البسطرمة والمكونات الأخرى على الجلاش ووضعها بشكل مضبوط.
- بعد فرد الحشوة نقوم باستكمال فرد رقائق الجلاش مرة أخرى مع دهنها بالزيت الخفيف وبعد الإنتهاء من فرد رقائق الجلاش يتم تقطيع الجلاش في الصينية إلي قطع صغيرة.
- وفي النهاية نقوم بسكب خليط البيض المخفوق بالحليب مع رشة من الفلفل الأسود ثم إدخالها إلي الفرن الساخن لمدة نصف ساعه حتى يصبح أحمر اللون.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ