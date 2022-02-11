اصنعي كعك اليانسون المقرمش بنكهة رائعة وجميلة

كعك اليانسون المقرمش ، من ألذ أنواع الكعك مناسب جداً للفطور يقدم مع الشاي أو القهوة أو الحليب فهو هش جداً من الداخل والخارج، طريقة تحضيره بسيطة ومكوناته سهلة جداً تحتوي على نكهات رائعة تعطي له رائحة جميلة مثل نكهة السمسم واليانسون وحبة البركة والمحلب، كما أنها نكهات تحتوي على العديد من الفوائد الهامة، ويعتبر من أنواع الكعك المغذي والمفيد ومحبب جداً للأطفال، ويعتبر مناسب أيضاً لجميع الأوقات وليس للفطور فقط، أما بالنسبة لطريقة تحضيره فهي سهلة وغير متعبة ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت فهي تتم بخطوات بسيطة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا طريقة عمل كعك اليانسون المقرمش بخطوات سهلة جداً.

مكونات عمل كعك اليانسون المقرمش

يتكون الكعك من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب ونصف من الدقيق.

2 حبة بيض.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة سمسم محمص.

رشة من ماء زهر.

رشة من ماء ورد.

ملعقة كبيرة يانسون حب.

ملعقة صغيرة محلب.

1 ملعقة ونصف حليب بودر.

ملعقة صغيرة يانسون مطحون.

طريقة التحضير

يتم تحضير كعك اليانسون المقرمش اللذيذ بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقو بإضافة البيض ثم نقوم بإضافة السكر ونخفق بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية، حتي يصبح الخليط كريمي وثقيل. ثم نضيف الزيت ونستمر في الخفق حتي يختلط الزيت مع الخليط، ثم نضيف الحليب البودر والمحلب واليانسون الحب ثم نخفق المكونات حتي تتجانس. نضيف السمسم المحمص واليانسون المطحون وحبة البركة ونستمر في الخفق حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف البيكنج بودر ونخفق المكونات، ثم نضيف الدقيق تدريجياً ونقلب المكونات باستخدام ملعقة أو باليد لا نستخدم المضرب الكهربائي. نستمر في خلط المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة ثم نضيف إليها رشة من ماء الزهر ورشة من ماء الورد ونعجن المكونات حتي تتكون لدينا عجينة طرية. نترك العجينة لمدة عشر دقائق حتي ترتاح مع مراعاة تغطيتها قبل البدء في تشكيلها.

طريقة تشكيل العجينة