نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اولادك هيطلبوها منك على طول…طريقة عمل البطاطس المحشية المقرمشة من برة وصحيه جدا لأولادك مش هتبطلى تعمليها روعه في المقال التالي
طريقة عمل فطائر البطاطس المحشية، تعد فطيرة البطاطس المحشية اللذيذة إحدى الأطباق الخفيفة والمحببة لدي الكثير تتميز بالشكل الرائع والحشوة ذات القيمة الغذائية العالية والطعم الشهي، يمكن تحضيرها بسهولة وفي وقت بسيط ومكونات متوفرة ودون الحاجة إلى فرن حيث توضع بالمقلاة حتى تنضج، يقدم طبق فطيرة البطاطس كوجبة إفطار خفيفة أو ضمن مقبلات الوجبات الأخرى والعزائم وسوف نوضح طريقة إعداد فطيرة البطاطس المحشية اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة ونتيجة مضمونة.
طريقة عمل فطائر البطاطس المحشية
قد تبحث الكثير من السيدات عن طرق عمل أكل صحيح ومفيد للأولاد والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة تحضير فطائر البطاطس المحشية
مكونات عمل فطائر البطاطس المحشية
- 4 حبات متوسطة من البطاطس المقشرة والمسلوقة.
- ملعقتان ونصف من زيت الذرة.
- كوب ونصف من الدقيق.
- ملح وفلفل أسود.
- ربع ملعقة بهارات.
- بيضتان.
مكونات حشوة فطائر البطاطس المحشية
- شرائح الدجاج المعصج.
- ربع كوب من شرائح الزيتون الأخضر والأسود المخلي.
- كوب من خليط الجبن المبشور(موتزاريلا و رومي وشيدر)
- واحدة من الطماطم المفرومة.
- واحدة من الفلفل المقطع شرائح صغيرة.
- ملح وفلفل أسود حسب الطلب.
- ربع ملعقة بابريكا.
- رشه من الثوم البودر والبصل البودر.
مكونات تزيين فطائر البطاطس المحشية
- شرائح جبنه أو جبنه مبشورة.
- شرائح صغيرة من الطماطم.
- رشه من الأوريغانو.
- رشه من البقدونس المفروم.
خطوات تحضير فطائر البطاطس المحشية
- بعد سلق البطاطس مباشرة نقوم بتصفيتها ووضعها داخل وعاء مناسب وهرسها جيدا.
- إضافة البيض والملح ورشة فلفل والبهارات ونقلب جيدا حتى تمام التجانس.
- نضيف كمية الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في التقليب والعجن حتى الوصول إلى عجينة متماسكة وطرية.
- نغطي الوعاء ونترك العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة.
- نحضر مقلاة من مادة غير لاصقة ومناسبة الحجم ندهنا بالزيت ونضع بها نصف مقدار العجينة الموجودة ونفردها بحجم المقلاة.
- نضع فوق هذه الطبقة من العجينة الطماطم المفرومة وشرائح الدجاج المعصج وقطع الفلفل الرومي وشرائح الزيتون الملون.
- نرش الملح والبابريكا ورشة الثوم البودر والبصل البودر و خليط الجبن المبشورة.
- نضع نصف العجينة الآخر ونفردها فوق الحشوة ونغلقها جيدا من الأطراف مع النصف الأول.
- يتم تغطية المقلاة ووضعها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي.
- نقلب الفطيرة ثم نضع على الوجه الذهبي شرائح الطماطم وبشر الجبن ورشة الأوريغانو.
- تغطى المقلاة مرة أخرى وتترك على النار الهادئة لوصل الجانب الآخر للون الذهبي.
- نغلق النار ونضع الفطيرة في طبق التقديم المناسب ويتم تقطيعها ثم نرش عليها بعض البقدونس المبشور وتقدم بالهنا.
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