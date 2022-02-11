خطوات عمل السبانخ في المنزل وبطريقة سهلة وبسيطة وطعم متميز

تعتبر السبانخ من الخضروات الشتوية والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن، فهي تحتوي على الحديد الذي يمد الجسم بالطاقة والنشاط، كما أنها من الأكلات التي ينصح الأطباء بها لمن يعاني من الأنيميا، كما أنها تناسب أصحاب الحمية الغذائية لاحتوائها على فيتامين ب وأ وك، وطريقة تحضير السبانخ سهلة وبسيطة، ومن الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار.

طريقة عمل السبانخ

يمكنك تحضير السبانخ وتخزينها لفترة طويلة في الفريزر، ويتم تحضير السبانخ مع اللحم البقري، كما أنه يمكن تحضير السبانخ مع المخبوزات أيضًا، ونقدم لكِ طريقة تحضير السبانخ الشهية واللذيذة.

مكونات عمل السبانخ

4 ربطة من السبانخ الخضراء.

1 كيلو من اللحم البقري المقطع.

1 كيلو من عصير الطماطم.

2 ملعقة صغيرة من الصلصة.

2 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

5 فصوص من الثوم مفروم.

1 حبة من البصلة متوسطة الحجم مفرومة

1 ربطة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير