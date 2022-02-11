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عمر شويل - جدة خطوات عمل السبانخ في المنزل وبطريقة سهلة وبسيطة وطعم متميز - ثقفني
تعتبر السبانخ من الخضروات الشتوية والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن، فهي تحتوي على الحديد الذي يمد الجسم بالطاقة والنشاط، كما أنها من الأكلات التي ينصح الأطباء بها لمن يعاني من الأنيميا، كما أنها تناسب أصحاب الحمية الغذائية لاحتوائها على فيتامين ب وأ وك، وطريقة تحضير السبانخ سهلة وبسيطة، ومن الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار.
طريقة عمل السبانخ
يمكنك تحضير السبانخ وتخزينها لفترة طويلة في الفريزر، ويتم تحضير السبانخ مع اللحم البقري، كما أنه يمكن تحضير السبانخ مع المخبوزات أيضًا، ونقدم لكِ طريقة تحضير السبانخ الشهية واللذيذة.
مكونات عمل السبانخ
- 4 ربطة من السبانخ الخضراء.
- 1 كيلو من اللحم البقري المقطع.
- 1 كيلو من عصير الطماطم.
- 2 ملعقة صغيرة من الصلصة.
- 2 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.
- 5 فصوص من الثوم مفروم.
- 1 حبة من البصلة متوسطة الحجم مفرومة
- 1 ربطة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
- احضري وعاء عميق وقومي بتقطيع السبانخ لقطع صغيرة ثم قومي بغسلها جيدًا بالماء والخل حتى تصبح مياه السبانخ نظيفة، قومي بتصفيتها واتركيها على جنب.
- قومي بإحضار إناء وارفعيه على النار وضعي به ملعقتين من السمن حتى يسخن ثم ضيفي قطع اللحم واتركيها لمدة دقيقتين.
- ضيفي بعد ذلك البصل المفروم والثوم المفروم حتى يذبلا ثم ضيفي عصير الطماطم والصلصة وقلبي حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- ضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي واتركي اللحمة حتى تتنضج وتتسبك الصلصة.
- ضيفي السبانخ إلى الإناء واتركيها لمدة عشر دقائق حتى تتذبل ثم قومي بتقليبها مع الصلصة.
- احضري مقلاة صغيرة وضعي بها ملعقة صغيرة من السمن وضيفي ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ثم ضيفي الكزبرة الخضراء المفرومة وقلبي لمدة دقيقتين.
- ضيفي الكزبرة بالثوم إلى إناء السبانخ وقلبي واتركيها على النار لمدة عشر دقائق لتنضج تمامًا وتصبح جاهزة.
- قدميها مع الأرز بالشعرية أو الأرز الأبيض وبالهنا والشفا.
- يمكن تخزين السبانخ من خلال تسبيك الطماطم بالبصل والثوم بدون لحم، وتسوية السبانخ نصف تسوية، ثم اتركيها لتبرد تمامًا وقومي بوضعها في أكياس الثلاجة واحفظيها في الفريزر وعند الاستخدام قومي بعمل تتبيلة الثوم مع الكزبرة الخضراء.
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