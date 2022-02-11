نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير تارت البسكويت الباردة وتزيينها بمذاق رائع في المنزل في المقال التالي
يوجد الكثير من الأفراد محبي البسكويت وتوظيفه في وجبات ومعجنات مختلفة للاستفادة من البسكويت في حالة وجود كميات كبيرة من البسكويت وتوظيفه في أشياء لذيذة تناسب الأطفال خاصة أن البسكويت من المكونات الإقتصادية البسيطة المتوفرة في جميع المنازل من إضافة إلى ثمنها الاقتصادي ويمكنك استغلال البسكويت في تحضير حلي باردة في المنزل وإعدادها في عدة دقائق دون الحاجه إلى فرن أو ما شابه وتعتبر تلك الحلى مناسبة لأوقات الشتاء والصيف فلا يرتبط تقديمها في وقت معين ولا تحتاج إلي فرن حيث تبحث الكثير من السيدات عن الحلويات التي لا تحتاج فرن خاصةً أن الجميع لا يتوفر لديه الفرن وفي الواقع تعتبر طريقة تحضير تارت البسكويت الباردة يمكنك متابعة الطريقة عبر السطور التالية.
طريقة تحضير تارت البسكويت الباردة
مكونات التحضير:
- عبوة كبيرة من البسكويت السادة المطحون مثل البودرة.
- نصف كأس من السكر.
- نصف كأس من الزبدة.
- نصف كأس من الزبدة السائلة.
- قالب كبير من الشوكولاتة الخام.
- عبوة من القشطة.
- ملعقة كبيرة من مستخلص الفانيلا.
طريقة التحضير:
- في حالة عدم تجهيز البسكويت المطحون يمكنك طحنه في المطحنة الكهربائية ثم يوضع البسكويت في وعاء للعجن وإضافة عليه الزبدة السائلة.
- تقليب الزبدة مع البسكويت حتى يمتص البسكويت المطحون الزبدة وتصبح مثل الرمل، ثم تحضير قالب البايركس المراد وضع فيه التارت.
- ثم يوضع خليط البسكويت في القالب وتسوية سطحة عن طريق الضغط باليدين بحيث بتساوي سطح البسكويت ويتم إدخال القالب إلى الثلاجة مدة لا تقل عن نصف ساعه.
- ننتقل إلى تحضير الحشوة وتحضير وعاء حراري ووضع فيه الزبدة بالإضافة إلى القشطة والشوكولاتة ومستخلص الفانيلا وإضافة إليهم مكون السكر على نار هادئة حتى لا تحترق المكونات.
- تحتاج مكونات الحشوة حتى تصبح جاهزة إلى حوالى خمس دقائق فقط ولكن لا بد من التقليب المستمر ثم نطفئ النار بعد ذلك ونتركها حتى تبرد.
- بعد أن تصبح المكونات باردة نقوم بإخراج قالب التارت وسكب عليها مكونات التزيين والحشوة وإدخالها إلى الثلاجة مرة أخرى لمدة خمس ساعات متواصلة وبعد ذلك تصبح جاهزه للتقديم.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ