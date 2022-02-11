طريقة تحضير تارت البسكويت الباردة وتزيينها بمذاق رائع في المنزل

يوجد الكثير من الأفراد محبي البسكويت وتوظيفه في وجبات ومعجنات مختلفة للاستفادة من البسكويت في حالة وجود كميات كبيرة من البسكويت وتوظيفه في أشياء لذيذة تناسب الأطفال خاصة أن البسكويت من المكونات الإقتصادية البسيطة المتوفرة في جميع المنازل من إضافة إلى ثمنها الاقتصادي ويمكنك استغلال البسكويت في تحضير حلي باردة في المنزل وإعدادها في عدة دقائق دون الحاجه إلى فرن أو ما شابه وتعتبر تلك الحلى مناسبة لأوقات الشتاء والصيف فلا يرتبط تقديمها في وقت معين ولا تحتاج إلي فرن حيث تبحث الكثير من السيدات عن الحلويات التي لا تحتاج فرن خاصةً أن الجميع لا يتوفر لديه الفرن وفي الواقع تعتبر طريقة تحضير تارت البسكويت الباردة يمكنك متابعة الطريقة عبر السطور التالية.

طريقة تحضير تارت البسكويت الباردة

مكونات التحضير:

عبوة كبيرة من البسكويت السادة المطحون مثل البودرة.

نصف كأس من السكر.

نصف كأس من الزبدة.

نصف كأس من الزبدة السائلة.

قالب كبير من الشوكولاتة الخام.

عبوة من القشطة.

ملعقة كبيرة من مستخلص الفانيلا.

طريقة التحضير: