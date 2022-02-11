نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سويا خيالية في تطويل وتكثيف الشعر علاج متكامل بالزيوت الطبيعية من التلف والتساقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة فعالة لتطويل الشعر هذا ما تتزايد عليه عمليات البحث مؤخراً من قبل الكثير من السيدات والفتيات مع ظهور مشاكل الشعر المتعددة، كما نعلم ان الشعر هو جمال المرأة وحين يصاب بالتساقط والتلف والهيشان تمكن من هنا المشكلة التي قد لا يعالجها الكريمات، كونها تحتوي على مواد كيمياوية ضارة، ولذلك اليوم من خلال موقعنا ثقفني الكرام نقدم مجموعة من الزيوت الطبيعية التي تساعد في تطويل الشعر وتكثيفه في مدة قصيرة.

وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه

مع الزيوت الطبيعية ستحصلين على علاج متكامل لشعرك من جميع المشاكل التي تتسبب لكي في الازعاج والاحراج دوما، حيث تمنحك الزيوت الطبيعية تغذية وتقوية للشعر مما تعالج ضعفه وتساقطه كما تعطيكي نعومة للشعر مما تعالج التلاف الذي يكون السبب الرئيسي في التساقط، فضلاً على دور الزيوت الطبيعية في تكثيفه.

وصفة زيت الخروع لتطويل الشعر ونكثيفه سريعا

زيت الخروع يلعب دورا فعال في تطويل الشعر في غضون ايام قليلة ستلاحظين الفرف بنفسك، فزيت الخروع يساعد في تكثيف الشعر بصورة سريعةبدون الحاجة لاضافة عليه زيوت أخري فهو لوحده كفيل على تطويل الشعر وعلاجه من التساقط.

المكونات:

ملعقتان من زيت الخروع.

الطريقة:

توزع ملعقتان من زيت الخروع على الشعر نع التدليك المستمر لدقيقتين حتي يصل لفروة الرأس. يغطي الشعر بمنشفة أو بكيس بلاستيك. يترك الزيت على الشعر حتي مرور ساعة. يشطف الشعر بالماء الفاتر. تكرر العملية ثلاثة مرات من كل أسبوع لنتيجة مبهرة.

وصفة زيت السمسم مع زيت الخروع لتطويل الشعر وتنعيمه وعلاج التساقط

زيت السمسم من أقوي الوصفات لتنعيم وتكثيف الشعر كونه يحتوي على خصائص تساعد في تنعيم الشعر سريعا.

المكونات:

ملعقتان من زيت الخروع.

ملعقتان من زيت السمسم.

الطريقة: