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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبسة السعودية بالأسرار الذهبية التي لا يعرفها الملايين سواء في المملكة العربية السعودية أو في العالم العربي، فهناك عدة طرق مختلفة لعمل الكبسة نقدمها إليكم عبر هذا التقرير في موقعكم الإلكتروني المتخصص ثقفني.

الكبسة السعودية من الأكلات المعروفة والمنتشرة في تقديمها في العزائم والحفلات والمناسبات وتتميز بنكهاتها المحبوبة والشهية، هي من اشهر الأطباق بدول الخليج العربي خصوصا المملكة العربية السعودية وهذا المقال يتناول طريقة تحضير وعمل الكبسة ذات المذاق السعودي.

طريقة عمل الكبسة السعودية بالدجاج

يختلف عمل الكبسة السعودي مابين لحم او دجاج او سمك يجب وجود المقادير اللازمة لعملها، كالتالي:



معلقتين زيت طعام.

ثلاث اكواب ماء دافئ.

ست ثمرات طماطم مفرومة.

معلقة كاري.

ثلاث حبات هيل.

معلقة كركم.

رشه شطة.

شوية فلفل اسود.

معلقة صغيرة ملح.

ورقتين غار.

معلقة صلصة الصويا.

ثلاث أكواب أرز بسمتي منقوع.

ثلاث حبات هيل.

بصلتين مفروم.

كيلو جرام دجاج قطع.

طريقة عمل الكبسة السعودية

القيام بتجهيز وعاء علي النار ونضع بهي الزيت، ثم البصل مع التقليب. نضيف لهم الطماطم المفرومة و نتركهم على النار حتى يكون الخليط متماسك، ثم نضع الملح، الهيل، صلصة الصويا، ورق الغار وباقية البهارات. يتم وضع الدجاج بعد غسله بالماء والملح والخل، مع التقليب حتى يصبح الدجاج نصف سوي ثم نضيف الأرز والماء الدافئ، ويتم تغطية الوعاء ونتركه على نار عالية حتى يتم الغليان للماء. نقوم بتهدئة النار، ثم نتركه حتى تطيب الكبسة. أخيرا يتم توزيعها في طبق التقديم وتقديمها علي صينية التقديم.

طريقة تحضير كبسة اللحم السعودية علي أصولها

يكون تحضير كبسة اللحم في حالة توافر المقادير يتم عملها بطريقة سهلة.



ملح حسب الرغبة.

شوية فلفل اسود.

رشة قرنفل.

معلقة صغيرة كركم.

ثلاث حبات لومي.

ربع كوب جزر مبشور.

بصلتين مفروم.

ثلاث فصوص ثوم.

نصف كوب صلصة طماطم.

كيلو لحم قطع.

حبة من الهيل بالرغبة.

ثلاث ثمرات طماطم.

ثماني أكواب ماء.

معلقة قرفة.

قرنين فلفل مفروم.

معلقة كزبرة.

ثلاث أوراق غار.

معلقة زيت طعام.

شوية كمون.

المكونات المطلوبة لتجهيز الأرز

معلقة زعفران.

شوية فلفل اسود.

رشة ملح.

اربع أكواب أرز بسمتي.

ثامني أكواب مرقة لحم.

طريقة تحضير وعمل كبسة اللحم

يتم وضع الزيت في وعاء علي النار ونضيف البصل والثوم، مع التقليب حتى يتغير اللون ليكون ذهبي. نقوم بإضافة الهيل، والقرفة، والقرنفل، وورق الغار ونقلبه، وبعدها نضع الفلفل والجزر وتقليب الخليط. يتم إضافة الكمون، والفلفل الأسود، والملح، والكركم والكزبرة. نضع اللحم ونقوم بالتقليب بين الوقت والتاني، ثم نضيف الطماطم ونتركها لمدة ١٥ دقيقة، ونضيف الماء الدافئ وصلصة البندورة واللومي وتقليب الخليط. نغطي الوعاء، ويتم ترك الخليط على نار هادئة حتى يطيب اللحم. بعدها نقوم بتحضير أرز الكبسة في حلة جديدة بعد تطيب اللحم، نضيف الأرز ثم ضع فوقه مرقة اللحم والزعفران والملح. ويترك الخليط حتى يستوي الأرز لمدة ١٥ دقيقة، ثم نضع الفلفل الأسود مع التقليب، واليكم رابط عمل البيتزا. ثم يتم وضع الأرز في صينية التقديم وفوقة اللحم الجاهز المتطيب ، كما يتم تزينه باللوز حتي تكون كبسة اللحم الرائعة جاهزة بالهناء والشفاء، لا ننسي تذكيركم برابط طريقة عمل البشاميل.

أسرار الكبسة السعودية

ثلاث أسرار لعمل تلك الأكلة الرائعة مع الشيف نجلاء الشرشابي، الشيف أميرة شنب.



السر الأول التوابل.

للأعداد الكبسة السعودي باللحم و الدجاج يلزم تواجد البهارات اللازمة من عند العطار وأعواد القرفة والليمون المجفف، ونذكركم برابط طريقة عمل الكبدة.

السر الثاني التشويح.

نأخذ في الاعتبار أن الكبسة تعتمد علي عملية التشويح البداية البصل، وقطع الدجاج أو اللحم والبهارات والتوابل وتشويحهم قبل إضافة الأرز والمرقة، لا تنسي مراجعة طريقة عمل المقلوبة.

السر الثالث الأرز والمرقة.

أن الأرز المطلوب يفضل البسمتي ذو الحبة الطويلة والنظر والاهتمام بالشوربة لان الأرز البسمتي يحتاج ماء اكثر من الأرز العادي، عند تقديم الكبسة نضاف لها الخضار المسلوق مثل البسلة والمكسرات لنصل للطعم الأصلي للكبسة، ونذكركم برابط طريقة عمل الشيش طاوق.

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