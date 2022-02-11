نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقتصادية ولذيذة.. كفتة داوود باشا التركية بسر الطعم الرهيب أحلى من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كفتة داوود باشا صنف آخر من أنواع الكفتة، وهي معروفة في مصر بوجه خاص، ويحب تناولها كافة الأسر دون استثناء، وهي من الوصفات الاقتصادية، والتي تمنحك طريقة جيدة لتقديم اللحوم لأطفالك إن كانوا يرفضون تناول اللحم بشكله التقليدي، وفي ذات الوقت تكفي عدد كبير من الأشخاص، ولن تكلفك الكثير، فبنصف كيلو لحمة يمكنك إعداد وجبة رائعة ومميزة لأسرتك، أو لضيوفك.

كفتة داوود باشا

من أهم الوصفات المعروفة عن هذا النوع من وصفات الكفتة، تلك الوصفة الخاصة والتي لاقت استحسان كل من جربها بنسبة كبيرة، وتفاصيل الطريقة كالآتي:

المقادير:

نصف كيلو لحم مفروم.

كوب فول صويا.

بصلة مبشورة كبيرة الحجم.

بهارات متنوعة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

زيت للتحمير.

ملح.

بيضة.

نصف كوب بقسماط ناعم.

فلفل أسود.

طريقة التحضير:

في الكبة ضعي اللحم، والبصلة المبشورة، مع الملح والبهارات، والبيضة، والبقسماط الناعم.

بالإضافة إلى البقدونس المفروم، ثم كوب الفول الصويا وبعد ذلك قومي بفرم الجميع معًا.

بعد ذلك شكلي عجينة الكفتة على هيئة كرات متوسطة.

ثم بعد ذلك انتظري ربع ساعة وبعدها قومي بتحميرها.

في هذا الوقت اصنعي صلصة الكفتة وقومي بتسبيكها، وتجهيزها.

بعد ذلك ضعي كرات الكفتة بعد التحمير في الصلصة التي أعددتها مسابقًا.

وهكذا تكون الوصفة جاهزة للتناول، وبالهناء لكِ ولأسرتك.

طريقة عمل كرات داوود باشا

هي طريقة أخرى نقوم فيها بصنع هذا النوع من الكفتة بطريقة مختلفة بعض الشيء، وقد نالت رضا من جرب تلك الوصفة بالفعل، لذلك رأينا أن نذكرها لكم، وتفاصيلها كالآتي:

المقادير:

نصف كيلو لحمة مفرومة ناعمة.

ملح.

فلفل أسود.

سبع بهارات.

بقدونس.

3 فصوص ثوم.

عصير طماطم.

للتقديم/ أرز بالشعرية.

طريقة الإعداد:

أولا ضيفي كل المكونات في الكبة، ثم افرميها معًا.

بعد ذلك شكلي الكفتة على هيئة كرات.

ثم ضعيها قليلًا في الثلاجة حتى تتماسك.

بعد ذلك قومي بتحميرها في الزيت، ثم ضعي فوقها الثوم مقطع شرائح في الطاسة.

ثم ضيفي البهارات فوقها، وبعض البقدونس المقطعة، ثم عصير الطماطم.

بعد ذلك اتركي الكفتة تتشرب الصلصة، ثم قدميها بجانب أطباق الأرز بالشعرية.

في الختام عرضنا لكم طريقة كفتة داوود باشا وصفة مميزة تزين كل سفرة، وهي من الوجبات المفضلة لدى الجميع، خاصةً الصغار، علاوة على ذلك أنها خفيفة على المعدة، وتتميز بطعمها الرائع اللذيذ.