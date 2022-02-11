كنز في بيتك..مكون سحري يطول ويكثيف الشعر وينبت الفراغات ويقضي على تقصف الشعر وهيكون شعرك زي الحرير

مكون سحري يطول ويكثيف الشعر وينب الفراغات، ترغب الكثير من النساء في تطويل شعرهن لأن الشعر هو عنوان الجمال والكثير يبحث عن شعر أطول وأسمك وبسبب تفضيل البعض الوصفات الطبيعية لإنها تعد رخيصة الثمن والأكثر فعالية من التركيبات التجارية، أصبح هناك قائمة كبيرة من الوصفات التي أثبتت جدارتها مع الكثير من الأشخاص وهذه الوصفات بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة وتوجد في كل منزل، وفي هذا المقال سوف نتعرف على عدد من هذه الوصفات وكذلك كيفية تحضيرها واستخدامها.

الحلبة مكون سحري يطول ويكثيف الشعر وينب الفراغات

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير وصفه الحلبة في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات

مكونات وصفه الحلبة لتطويل الشعر

ملعقتين كبيرتين من الحلبة.

كوب واحد من الماء الفاتر.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

طريقة تحضير واستخدام وصفه الحلبة لتكثيف الشعر

نأتي بإناء عميق ونضع فيه الحلبة مع الماء الفاتر ونتركه طوال الليل.

ثم نقوم بوضع حبات الحلبة المنقوعة مسبقا في الخلاط الكهربائي ثم نضع بعض من الماء النقع مع حبات الحلبة ونخلطها جيدا في الخلاط حتى يتكون لدينا مزيج ناعم،ثم نضيف ملعقة زيت الزيتون ونقلب جيدا.

ونقوم بوضع المزيج على جذور الشعر حتى الأطراف كلها لمدة لا تقل عن 35 دقيقة ثم نقوم بشطف الشعر بالشامبو والبلسم.

نقوم بتطبيق الوصفة مرة واحدة كل 6 أيام.

وصفة البصل لتطويل الشعر

تعتبر وصفه البصل من أكثير الوصفات الفعالة في تطويل وتكثيف الشعر

مكونات وصفه البصل لتكثيف الشعر

نصف كوب من ماء البصل.

ملعقة صغيرة من زيت الخزامى.

وملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة تحضير واستخدام وصفه البصل لتطويل الشعر

في وعاء صغير نقوم بوضع ماء البصل مع زيت الخزامي وزيت اللوز ونقلب جيداً.

ثم نقوم بعمل مساج لفروة الرأس حتى الأطراف ونتركه على الشعر لمدة لا تقل عن 25 دقيقة.

ونقوم بشطف الشعر بالشامبو ويجب أن يكون نقي وطبي ولا يوجد به مادة الكبريت ثم نقوم بوضع البلسم على الشعر لترطيبه.

تطبق هذه الوصفة للرموش والحواجب أيضاً تسبب نتائجها في تطويل الشعر وتكثيفه

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين خلال 6 أيام.

تطويل الشعر بالزيوت الطبيعية

لا يمكن الاستغناء عن الزيتوت الطبيعية في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات

مكونات وصفه الزيوت في إنبات الشعر

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

فوطة ساخنة.

طريقة تحضير واستخدام وصفه الزيتوت لتكثيف الشعر