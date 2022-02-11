نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بطعم المحلات الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبدة الاسكندراني التي يطلبها الكثيرون مع قدوم شهر رمضان، حيث يضطر الناس إلى التفكير في الأصناف الجديدة التي تقدمها الأمهات، والتي تثير التقدير من جميع أفراد الأسرة وتزودهم بأذواق لذيذة ومتنوعة بشكل يومي، وتعتبر الكبدة الإسكندري من ألذ الأطباق التي يقبلها الجميع، لما يتمتع به من مذاق لذيذ ونكهة مميزة تنقلك بعيدًا عن روتين الأطباق التقليدية، طهيها بطرق شهية ومختلفة، وتبحث الكثير من ربات البيوت حيث يتم طهي الكبدة بالكثير من الطرق لتكون شهية.

أسرع طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى:

سنوضح لكم من خلال هذا المقال المكونات التي سنضعها في الكبدة الاسكندراني وهي

نحضر كبدة يتم تقطيعها إلى شرائح وتكون هذه الشرائح رفيعة

نستخدم ثوم يكون مفروم

عصير ليمون

قليل من الكمون​

فلفل أخضر نقطعه يكون قطع تكون صغيرة

فلفل أسود وملح وكزبرة جافة

زيت

خل

طريقة تحضير الكبدة الإسكندرانى

1- سخني الفرن في البداية 350 درجة قبل أن تبدأي في العمل وقومي بوضعه بعد ذلك في طبق عميق حتى يسخن.

2- اسكبي القليل من الزيت في القدر سخنيها ثم أضيفي الثوم وقلبي جيداً حتى يتغير لونها.

3- قم برش القليل من الخل والملح ورشة كمون فوق شرائح الكبد واتركها دافئة حتى تبدأ في النعومة.

4- نقطع الفلفل والجامون ونضعهما فوق الكبد حتى ينضيا.

5- اخلطي الكبدة مع كزبرة جافة مع القليل من الماء.

6- للتقديم وقدميها كسندويتش مع سلطة الطحينة والثومية والخيار المخلل.

فوائد الكبدة

يحتوي على الزنك وهو معدن يساعد على حماية الجسم من أمراض الأوعية الدموية ويمنع تصلب الشرايين. غني بالسيلينيوم وهو مضاد للأكسدة يلعب دوراً فعالاً في منع الجذور الحرة من مهاجمة خلايا الجسم المختلفة وحمايتها من الأمراض السرطانية مثل سرطان القولون. يعزز طاقة جسمك من خلال تضمين فيتامين ب 6 وحمض البانتوثنيك ، مما يساعد على الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك تحت السيطرة. يحتوي على فيتامين أ والزنك ، وكلاهما يساعد على تقوية جهاز المناعة. يساعد في تقوية الذاكرة وتحسين القدرات المعرفية من خلال تعزيز تدفق الدم المنتظم إلى الدماغ.

تعتبر أطباق كبد السندويشات من الأطباق الشعبية التي تتمتع بها العائلات المصرية بشكل عام وهناك متاجر تبيع كبد الفراخ التي تحظى بشعبية كبيرة بسبب نكهتها الخاصة وطريقة تحضيرها وهناك العديد من الأطباق التي يمكن تقديمها على الطاولة ولكن الأهم أنها أطباق شهية يستمتع بها الجميع ومن أشهر الأطعمة العربية وأهميتها لما لها من طعم رائع ولذيذ وتحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات وقيم غذائية مهمة.