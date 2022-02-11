لمظهر ساحر.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي بدون صبغة لأجمل نيولوك اقتصادي

طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي هل تبحثين عن خطواتها ومكوناتها؟ هو لون جريء نتفق على هذا، لكنه أيضًا جذاب، وغير تقليدي، سوف يمنحك إطلالة رائعة ومثيرة في منزلك، خاصةً مع ارتداء ملابس بيتية جميلة، وهذا اللون تناسبه كافة ألوان البشرة، وعلى الرغم من وجود عشرات الماركات من صبغات الشعر، وكذلك عشرات الدرجات من اللون الأحمر نفسه، لكننا سنخبرك بوصفة تحول شعرك للون العنابي المحمر الجميل.

طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي

ما رأيك أن تصبغي شعرك بهذا اللون الرائع؟ لا تخشي النتيجة فكل من جرب هذا اللون انبهر بالمظهر النهائي لشعرها، أما عن مكونات الوصفة كالآتي:

المكونات:

كوب كركاديه مسحوق.

نصف كوب خل.

3 ملاعق حناء.

نصف كوب زبادي.

ملعقتين عسل نحل.

ماء بسيط.

طريقة صبغة شعر عنابي طبيعي

في طبق بلاستيكي نظيف ضعي مسحوق الكركاديه ثم الحناء، والخل، والماء، اخلطي كل هذا معًا.

بعد ذلك ارفعي الخليط على النار ليغلي بهدوء، ثم اتركيه يبرد.

ثم اخلطي مع الوصفة بعد تبريدها الزبادي، والعسل، ثم حركي الخليط ليمتزج.

بعد ذلك تستطيعين إضافة قطرات مياه بسيطة ليكون الخليط عبارة عن عجينة كريمة.

ثم اغسلي شعرك وتأكدي أنه نظيف جدًا، ثم جففيه.

بعد ذلك استخدمي فرشاة الصبغة، أو فرشاة أسنان قديمة في توزيع الصبغة على شعرك.

وتأكدي أن شعرك بأكمله أصبح مغطى بالوصفة.

بعد ذلك اتركي الوصفة على شعرك ساعتين كحد أدنى.

ثم غطيه ببونيه بلاستيكي، واعلمي أنه كلما تأخرت في غسل الوصفة كلما كان اللون أكثر ثباتًا.

بعد ذلك هذا الوقت قومي بغسل شعرك بالشامبو الخاص بك.

وإن كان شعرك جافًا بشدة، يمكنك إضافة موزة للوصفة لكن اهرسيها أولًا.

نصائح هامة لصبغ الشعر باللون العنابي

حتى تنجح الوصفة معكِ راعي أولًا لون شعرك الأصلي، لتتمكني من تحويله لهذا اللون بشكل ناجح، وتلك النصائح كالتالي:

إن كان شعرك فاحم السواد فاعلمي أنك ستواجهين صعوبة في جعله أحمر عنابي، لذلك ستضطرين لاستخدام بودرة تقشير لتفتيح لون شعرك، أو ستحتاجين تكرار الوصفة عدة مرات لتحصلي على اللون المراد.

أما لو كان شعرك أشقر فاتحًا فإن تطبيق الوصفة سيحوله للون البرتقالي، لهذا ستحتاجين إضافة قليل من صبغة الشعر البني.

ويعد الشعر الأشقر الداكن هو الذي يمكن صبغه بسهولة بهذا اللون، لن يحتاج منك إضافة أي إضافات على الوصفة.

إن طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي ستتطلب منك استخدام الكركاديه، وهناك كثير من الوصفات الأخرى التي تؤدي نفس المهمة، لكننا اخترنا لكِ أنجحها وأكثرهم فاعلية.