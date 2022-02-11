نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل السابليه في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وبمكونات اقتصادية في المقال التالي
السابليه من الأطباق الغير معروفة في المجتمع العربي حيث أنها من أحد أنواع البسكويت الرقيق والهش وهو وصفة فرنسية، كانت تقدمها الأمهات قديماً في البيوت بجانب كوب الحليب لأبنائهم كل صباح، وتقدم السابليه في الأعياد كما إنه رائع لكي ولطفلك فهو وصفة بسيطة يمكن تقديمها مع كوب من الشاي أو النسكافية ويمكن تقديمها سادة أو بالشيكولاتة أو المربى، كما أن العديد من الأطفال يحبونها بشدة وينتظرون كل صباح ليأكلوها، وفي هذا المقال سنتعرف على الخطوات الصحيحة لتحضير السابليه بمكونات سهلة وبسيطة واقتصادية أيضا تابعونا لمعرفة المزيد عبر موقعنا المميز.
مكونات السابليه
نقدم إليكم مكونات عمل بسكويت السابليه في المنزل بأقل التكاليف الممكنة، ومن ضمن هذه المكونات هي:
- 500 جرام من الزبدة الطرية.
- ستة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.
- كوب من السكر الناعم.
- بيضتان.
- ملعقة شاي صغيرة فانيليا.
- ثلاث ملاعق شاي صغيرة من البيكنج بودر.
- قشر الليمون.
- رشة ملح.
طريقة تحضير السابليه
بحث العديد من محبين أنواع البسكويت الفرنسية التي يقبل الكثيرين علي شراءها من محلات الحلويات التي يفضلونها، ومن ضمن أنواع البسكويت التي عليها إقبال هائل هو بسكويت السابليه الشهي واللذيذ، والآن نقدم لكم الطريقة الخاصة بتحضير السابليه في المنزل بأقل التكاليف الممكنة وفي النقاط التالية سنوضح لكم الخطوات بدقة شديدة لتحصلي على نتيجة مذهلة مثلما تشترينها من المحلات، وهي كالتالي:
- ضعي السكر في وعاء مع الزبدة والفانيليا في خلاط كهربائي، وقومي بخلط المكونات جيدًا حتى يصبح ذلك الخليط بقوام كريمي.
- نضيف البيض بالتدريج في الخلاط الكهربائي واستمري بالخلط جيدا، ثم نضيف قشر الليمون مع الدقيق والبيكنج باودر، ونخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض، وتجمع العجينة بدون عجنها.
- يتم تشكيل العجين بأشكال مختلفة حسب الرغبة، وضعيها متباعدة، ثم ضعها في صينية بالفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج وتتحمر قليلا من الجانب السفلي.
- نقوم بإخراجه ونتركه يبرد، ثم تلصق كل حبتين حبات الصابليت مع كل مربى أو شوكولاتة.
- وضع السابليه في طبق تقديم مناسب، ويمكن وضعها في وعاء محكم الغلق والاحتفاظ بها.
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