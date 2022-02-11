بدون دخان ولا شواية..طريقة عمل السمك المشوي بالخلطة السحرية بأسرار المطاعم مش هتبطلي تعمليه

طريقة عمل السمك المشوي بالخلطة السحرية، يعتبر السمك المشوي من الأكلات المميزة والتي يفضلها عدد كبير من الأشخاص، حيث أنه يعتبر من الوصفات الخفيفة في طهي السمك وذلك لأنه خفيف ولذيذ يمكن تناوله في أي وقت من الأوقات حتى أثناء اتباع نظام غذائي صحي، فالسَمك المشوي من الأكلات الصحية والمفيدة للجسم والتي تساعد على الشعور بالشبع لوقتٍ طويل، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال طريقة عمل السمك المشوي.

طريقة عمل السمك المشوي بالخلطة السحرية

من أجل تجهيز السمك المشوي في البيت يجب اتباع الخطوات التالية:

مكونات عمل السمك المشوى

كيلو من السمك المفضل إليك سواء بلطي أو بوري أو دنيس.

حبة من الفلفل الأخضر.

ملعقة كبيرة من بهارات السمك.

حبتان من البطاطس.

عصير ليمونه واحدة.

ثمرتين من الطماطم.

حبة بصل كبيرة.

بقدونس.

ملعقة كبيرة ملح.

كأس صغير من زيت الزيتون.

فصين من الثوم.

حبتين من الليمون.

طريقة تحضير السمك المشوى

يتم تنظيف السمك وغسله بشكل جيد.

بعد ذلك يتم تقطيع الطماطم والفلفل والبصل والبطاطس إلى شرائح.

يتم وضع الخضار داخل صينية للفرن.

نقوم بفرم البقدونس والثوم وخلطهم جيداً وحشو السمك بها.

نقوم بإضافة السمك على الخضار في الصينية، ثم نقوم برش بهارات السمك والملح وشرائح من الليمون فوق السمك.

على الخضار في الصينية، ثم نقوم برش بهارات السمك والملح وشرائح من الليمون فوق السمك. بعد ذلك يتم وضع زيت الزيتون فوق السمك أيضاً، ثم يتم تغطية الصينية بورق ألومنيوم ونقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة في الرف الأوسط لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج.

بعد أن يصل السمك إلى مرحلة النضج نقوم بإزالة ورق الألومنيوم وتشغيل الشواية حتى يأخذ السمك اللون الذهبي.

تجهيز السمك المشوي على الفحم

طريقة اخري لعمل السمك لمشوي على الفحم

مكونات عمل السمك المشوي على الفحم

سمكتان كبيرتان.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة زيت صغيرة.

نصف ملعقة زنجبيل.

ربع ملعقة ملح و كركم و شطه.

كزبرة خضراء.

3 قرون من الفلفل الأخضر الحار.

طريقة تحضير عمل السمك المشوى على الفحم