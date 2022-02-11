كفتة بطاطس أصابع كفتة الذهبية صنف مقبلات بدون مجهود ساحرة الطعم

كفتة بطاطس الذهبية أصابع البطاطس صنف مقبلات بدون مجهود، المقبلات اشتهرت مؤخرا في مطاعم والمحلات فتقدم بجانب وجبات المختلفة ومن أشهرها كفتة البطاطس أصابع باللون الذهبي محشوة مقرمشة من الخارج، وتقدم كنوع من وجبات رئيسية أو كمقبلات وتمتاز بالطعم الشهي وتحشو باللحم المفروم أو بالجبن أو بقطع الدجاج المفرومة وتأخذ شكل أصابع طولية، وسنعدها معكم وسر تماسك كفتة البطاطس وتكون مثل الجاهزة التي تقدم في محلات ومطاعم، وصفة سحرية لتجددي في وجباتك لأسرتك كما إنها موفرة واقتصادية ولها مذاق رائع يحبها الصغار والكبار.

كفتة بطاطس الذهبية مقبلات المطاعم

تعد تلك الطريقة من أسهل الوصفات لعمل أصابع كفتة بطاطس وسنقدم لكم أكثر من طريقة اختاري منها ما يناسبك وقدميه لأسرتك بالمكونات ومقادير المضبوطة لتنجح معك وصفة كفتة بطاطس من دون أن تفك منك وتظل متماسكة.

مكونات أصابع كفتة بطاطس بالجبن

عدد 3 ثمرات من بطاطس المسلوقة مهروسة. عدد 2 ملعقة كبيرة من زبدة طرية. عدد 2 بيض مخفوق. عدد 2 من صفار البيض بدون البياض. ربع كوب من جبن شيدر. ربع كوب من دقيق. نصف كوب من بقسماط مطحون. ملح وفلفل أسود ناعم. كمية من زيت القلي.

تحضير كفتة بطاطس أصابع كفتة الذهبية