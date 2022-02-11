تشقير الحواجب طبيعيا بخطوات سهلة وسريعة في المنزل وبطريقة احترافية وصحية

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عمر شويل - جدة تشقير الحواجب طبيعيا بخطوات سهلة وسريعة في المنزل، كما يعمل تشقير حواجب المرأة على ابراز الجمال الحقيقي للعينين مع عدم الإضرار بالحاجب وحمايته من ما قد يشوبه من أخطار عند عملية إزالة الشعر بأي من الطرق المختلفة، اذ يكون التقشير في هذا الصدد عند بعض السيدات وسيلة بديلة لإزالة شعر الحاجب وإعطائه لون مميز جذاب.

تشقير الحواجب بالمنزل

لنتعرف علي تشقير حواجب طبيعية في المنزل، ولصبغ حواجب طبيعية، كما أن هناك عدد من النصائح التي يجب معرفتها عند تقشير الحواجب يكون منها:

الحرص على كون لون الحاجب أغمق من لون الشعر ويتناسب مع لون البشرة.

لابد أن يكون التقشير على فترات متباعدة من أجل عدم حدوث أي أضرار بشعر الحاجب.

ألا تزيد مدة الصبغ عن 15 دقيقة ثم الغسل بالماء البارد.

كذلك إزالة الصبغة للحواجب تكون عن طريق استعمال مقدار من زيت الزيتون.

المواد الطبيعية أفضل من المصنعة في عملية التقشير.

تشقير حواجب طبيعي

يمكنك استعمال الكاكاو للحصول على حواجب باللون البني عن طريق:

اضافة ملعقة من الكاكاو الخام مع ملعقة من جل الصبار.

ثم خلط ملعقة من مسحوق الفحم على الخليط السابق.

دهن الحاجب باستعمال فرشاة مناسبة.

ويمكن اضافة ملعقة من الليمون على الخيط للحصول على لون فاتح.

بينما يجب الحرص على دهن ما فوق الحاجب ومنطقة اعلي العين بالفازلين كي لا تتعرض للصبغ.

مكونات تشقير الحواجب

يمكنك تقشير وصبغ الحواجب بالمنزل عن طريق مكونات طبيعية مثل الكاكاو او الليمون وايضا استعمال القهوة مع زيت الزيتون ومزيد من الكاكاو وذلك بهدف الوصول الى الدرجة المطلوبة للصبغ وضمان الأمان للحاجب مع تلوين ما قد يظهر من شيب بالحاجب يغطي على الشكل الجذاب للعينان، ويجب عند الصبغ الحرص على تغطية ما فوق وتحت الحاجب بالفازلين، ولصبع الحواجب في المنزل.

أفضل تشقير للحواجب

هناك العديد من الصبغات الموجودة في الصيدليات تعمل على تقشير حواجب إلا أن أفضل عملية للتقشير تلك التي تكون عن طريق استعمال المواد الطبيعية التي لا تضر بالبشرة وتعطي المنظر الجذاب مثل استعمال مقدار من الحناء مع الشاي المغلي وخلط الخليط جيدا ثم تركه يبرد وصبغ الحاجب باستعمال فرشاة صغيرة مخصصة لذلك وتركه مدة 15 دقيقة قبل الشطف بالماء الدافئ.