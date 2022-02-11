ضعي صابونة دوف على الشبة لن تصدقي النتائج مدهشة ندمت اني معرفتهاش من زمان جربيها بنفسك

صابونة دوف من أبرز انواع صابون الذي يستخدم للعناية بالبشرة لانه يكون رقيق على البشرة ولا يسبب للبشرة أي مشاكل وله العديد من الاستخدامات الأخرى فيمكن استخدام هذا الصابون في إعداد بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على العناية بالبشرة وتخلص من المشاكل التي تعاني منها البشرية وتعد هذه الخلطة التي ‏سنتحدث عنها خلال هذا المقال وصفة مغربية يتم استخدامها لي تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة التي تكون موجودة في البشرة سواء كان ذلك في منطقة اليدين او الوجه أو المناطق الحساسة او الرقبة وهذه الوصفة يمكننا الحصول على نتيجة سريعة من خلالها ومن خلال استخدامها لأول مرة وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات هذه الوصفة وطريقة استخدامها على البشرة وطريقة اعدادها.

‏مكونات وصفة دوف والشبه

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فيما يلي سنتتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة دوف التي تساعد على علاج العديد من المشاكل التي تعاني منها البشرة ‏وهذا لأن الصابون يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة والتي تحتاج إليها وإلى العناية بها ‏ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة دوف لعلاج مشاكل البشرة وهذه الخلطة تتكون من:

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ملعقة من الشبه المطحونة

½ كوب من الحليب المغلي

ملعقة نشا

جلسرين طبي

صابون دوف أبيض

وصفة استخدام صابونة دوف مع الشبه

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد خلطة صابون دوف للعناية بالبشرة وتخلص من البقع الداكنة الموجودة في البشرة ونتحدث عن طريقة استخدام هذه الوصفة أيضا:

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