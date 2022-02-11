جاهز في دقائق.. طريقة عمل خبز الصاج بدون فرن ولا خميرة بمكونين فقط هش وخفيف أحلي من المخابز

حلو الصاج احد انواع المخبوزات الشهية التي يتم استخدامها مع الحشوات اللذيذة حتى نحصل على طعم مميز ولذيذ كما أنه يتم إعدادها بطريقة مميزة ومختلفة ‏هناك العديد من الاصناف اللذيذة التي يكون لها طعم أجمل عندما يتم استخدام خبز الصاج معها وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال ها إعداد خبز الصاج في المنزل وبدون استخدام الفرن حتى لا يستغرق الخبز وقتا طويلا وفي نفس الوقت لن نستخدم الخميرة خلال المقال سنتحدث عن طريق المثالية التي يتم من خلال إعداد خبز الصاج وسنة تحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى يكون هذا الخبز جاهزًا.

مكونات طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة او فرن

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خبز الصاج في المنزل وهناك ‏العديد من الطرق التي يتم صنع خبز الصاج من خلالها ولكن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة سريعة لا تحتاج إلى استخدام الفرد أو إلى استخدام أي مكونات مثل الخميرة التي تعمل على تسريع نضج العجينة وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها ‏وهذه المكونات هي:

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1\2‬ كيلو من الدقيق‬

ملعقة من الزيت النباتي

ملعقة من الملح

كوب من الماء

طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة او فرن

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الخبز على الصاج وسنتحدث عن ‏الخطوات المهمة التي نحتاج إليها حتى يكون هذا الخبز جاهزة وفيما يلي سوف نتحدث عن جميع الخطوات التي نحتاج إليها وهي:

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