عمل كيكة بشوكولاتة جالاكسي على البارد سهلة وسريعة التحضير

ترغب ربات المنزل عادة في تقديم كل ما هو جديد من أصناف الطعام والحلويات لأفراد أسرتها، لذلك فإن طريقة عمل كيكة بشوكولاتة جالاكسي على البارد، الاي سوف نقدمها لكم من خلال هذه المقالة، هي وصفة من احلى واطعم والذ الوصفات التي يمكنك تحضيرها في المنزل، لجميع أفراد العائلة، كما أنها وصفة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير، تستغرق في تحضيرها بضع دقائق فقط، ومناسبة في العديد من المناسبات المختلفة، مثل الاعياد، واعياد الميلاد، والمناسبات والاحتفالات الخاصة.

المقادير والمكونات

استخدام شوكولاته جالكسي، الكمية حسب الرغبة.

مقدار 250 من بسكويت الشاي السادة.

عدد واحد كوب من الحليب السائل.

مقادير ومكونات الطبقة البيضاء، هي:

8 قطع او 8 ملاعق صغيرة من الجبن الكريمي.

150جرام من الحليب المكثف المحلى.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد 2 علبة من القشدة.

مقدار نصف كوب من كريمة الخفق.

مقادير طبقة الشوكولاتة:

عدد 2 قالب من الشوكولاتة الجالاكسي.

علبة من القشطة اللباني.

طريقة عمل كيكة بشوكولاتة جالاكسي الباردة