كرات سميد حلويات دقيق السميد بسبوسة المحترفين بطعم لذيذ

كرات السميد من الحلويات المميزة سهلة الصنع تنال إعجاب أسرتك حيث أنها بها الكثير من الفوائد عند تناولها من أبرز تلك الفوائد إنها مشبعة قليلة السعرات الحرارية مع عدم الإكثار من تناولها، كما أن كرات السميد من الحلويات التركي المميزة التي تقدم في الكثير من المناسبات والأفراح وأعياد الميلاد فهي تمتاز بسهوله تحضيرها ولها طعم خاص ومميز يشبه طعم البسبوسة، كما إنها تعد بمكونات بسيطة أبرازها واهمها دقيق السميد مع الحليب وجوز الهند المبشور وغيرها من المكونات الأخرى التي سوف نوضحها لكم بالتفصيل فتابعوا معنا من خلال موقعنا أسهل واسرع الحلويات الاقتصادية وغير مكلفه والتي لها شكل رائع ومذاق لذيذ شهي لا يقاوم.

كرات سميد حلى السميد بالعسل

تعتبر كرات السميد من الحلويات الأكثر انتشارا في تركيا و المطبخ التركي يتميز بإعداد الكثير من الحلويات التي تنتشر سريعا في الدول العربية، ومن اشهر ما يتميز المطبخ التركي هي كرات السميد سوف نحضرها معكم بمكونات بسيطة غير مكلفة.

مكونات كرات السميد

عدد 2 كوب من الحليب كامل الدسم. كوب من دقيق السميد الناعم. كوب من السكر الأبيض. ثلاث أرباع كوب من جوز الهند المبشور. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر. ملعقة صغيره من القرفة الناعمة مطحونة. ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية بدرجة حراره المطبخ. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو ناعم المحلي.

طريقة كرات سميد بالزبدة بطعم البسبوسة

في وعاء نضيف الحليب مع السكر والزبدة الطرية وتقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى تذوب الزبدة ثم يرفع و مكونات المزيج على النار درجة حرارة متوسطة.

ثم نضيف عليهم دقيق السميد وتقلب جيدا ويترك المزيج على النار حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم يضاف عليه جوز الهند ويقلب بسرعة حتى يختلط المزيج جوز الهند مع دقيق السميد.

ثم يرفع الخليط من على النار ويضاف عليه الكاكاو المحلى مع ملعقة صغيرة من الفانيليا و ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة، وتقلب المكونات جيدا حتى تختلط و يصبح لدينا مزيج عجينه من دقيق السميد.

ثم يترك الخليط حتى يبرد لمده ربع ساعه ثم يشكل عجينة دقيق السميد على شكل كرات بحجم متوسط ثم تغمر الكرات في وعاء مملوء بجوز الهند المبشور وتقلب فيه كرات السميد حتى تغطي بالكامل.

تدخل كرات السميد بالكاكاو في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك جيدا، ثم ترص في طبق التقديم وتقدم لأسرتك.

كرات بسبوسة السميد المقلية لذيذة جدا

البسبوسة من الحلويات التي تعد عن طريق دقيق السميد و بعض المكونات الأخرى، ولكننا اليوم سوف نحضرها لكم على شكل كرات البسبوسة بدقيق السميد ولا نحتاج في هذه الوصفة إلى فرن فهي كرات بسبوسة السميد المقلية باللون الذهبي بطعم قوام لذيذ.

مكونات كرات بسبوسة سميد