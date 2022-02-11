الخريف هو الوقت المناسب عشان تستمتعي بالمشي في الغابات والحدائق المورقة بشكل جميل، ولكنه كمان عذر مثالي عشان تلبسي اللي يريحك وتقضي الليلة وأنتي بتشربي هوت شوكليت كتييير (مع رشة قرفة وشوية بندق وجنبهم شيكولاتة أكيد!).

وبتغيير المواسم ومع دخول الشتا والبرد بتيجي مشاكل كتير في الشعر، زي جفاف الفروة والتجعد ومن هنا كان لازم ندور على إيه اللي ممكن يساعدنا في مشاكل الشعر خاصة في الخريف والشتاء.

حاربي الإجهاد والجفاف.. اعرفي أفضل 5 نصايح للعناية بالشعر في الخريف والشتاء

1- أهم نصايح للعناية بالشعر في الخريف.. اختاري منتجات العناية بالشعر اللي فيها مرطبات كتير

لو كنتي مبتستخدميش شامبو للشعر الجاف في الأيام العادية، فممكن تبدلي الشامبو بتاعك في فصل الشتاء والخريف لشامبو مخصص للشعر الجاف؛ لأنه بيبقى فيه مرطبات أكتر بتساعد الشعر لما البرد بيمتص الرطوبة من الفروة وبيسببله التجعيد والهيشان، كمان لازم تغسلي شعرك عدد مرات أقل؛ عشان شعرك يقدر يحافظ على رطوبته وعلى الزيوت اللي بتفرزها فروة الرأس.

ويعتبر شامبو وندر واش وبلسم وندر كير اختيارات ممتازة للموسمين؛ لأن فيهم بروتين القمح اللي بيمنع تسريب المياة وبيحافظ على رطوبة الشعر والفروة.

2- ساوي أطراف شعرك

تغيير الظروف الجوية من مطر ورياح وشمس الخريف، بيخلي الشعر أكثر عرضة للتلف وتقصيف الأطراف، عشان كده ممكن تحسي إن في الفصلين دول شعرك بيبقى باهت، وهنا بيكون الحل في إنك تروحي صالونك المفضل وتساوي أطراف شعرك عشان ترجعله حيويته ويرجع يلمع من جديد ونبدأ وقتها نتبع روتين صحي للشعر.

3- استخدمي زيت الشعر المناسب

الذهب السائل للشعر الجاف هو الزيت؛ لأنه بيعالج فروة الرأس الجافة وكمان بيساعد الشعر إنه يرجع لامع وصحي وبيتحكم في تقصف الأطراف، وحاولي تختاري الزيت اللي مناسب نوع شعرك ومساميته عشان يستفيد بأكبر قدر ممكن من محتويات الزيت.

4- استخدمي ماسك علاجي لشعرك

مع تبديل الشامبو والبلسم الخاص بيكي في الفترة دي هتكون فكرة كويسة لو اديتي شعرك شوية حب زيادة، زي إنك تعملي ماسك علاجي لشعرك كل إسبوع ده بيساعده إنه يحميه ويرطبه بشكل أعمق، هتلاحظي فرق المعجزة لو حطيتي الماسك ودخلتي تنامي وتاني اليوم هتصحي بشعر متغير تماماً، تقدري تحطي الماسك على شعر جاف عشان يمتصه على طول ويحافظ على رطوبة شعرك، هتصحي وتقولي “صباح الخير” لشعرك اللي بيلمع وشكله صحي.

5- محاربة الشعر المجعد

الطقس بيلعب دور كبير ومفسد مع شعرك وممكن يكون السبب الأكبر في تجعيده، ومن اهم نصايح للعناية بالشعر هي انه يكون عندك روتين مثالي تقدري تحافظي بيه على على شعرك، جربي تحطي البلسم المناسب لشعرك وهو رطب عشان تحافطي على شعرك من التجعد والنتيجة هتفضل حوالي 3 أيام، وبعد كده ضيفي شوية قطرات من أي زيت بتحبيه ومناسب لنوع شعرك عشان يحافظ على نعومته، والمزج بين زيت جوز الهند والمورينجا اختار هايل ممكن يساعدك في الترطيب ويعزز لمعان شعرك وهيسهل عليكي التسريح بالفرشاة في لحظة.

ولو عايزة سبب وجيه عشان تفصلي في الخريف أو الشتاء؟! جربي الكلاسيكيات، “أنا مشغولة جداً، بغسل شعري” وده عذر مثالي عشان تفصلي وتفضلي في البيت وتقضي ليلة مريحة تدلعي فيها نفسك وشعرك، حطي الماسك على شعرك والبسي شراب وافتحي نيتفليكس، اتفرجي على فيلم بتحبيه وبكده تكوني قضيتي ليلة خريفية أو شتوية لطيفة وكاملة، اعملي النصايح اللي قولناها وابدأي روتين شعرك المثالي عشان تحافظي عليه بصحة طول فصل الخريف والشتاء.