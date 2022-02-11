الطريقة الصحيحة لعمل كرات البسبوسة في المنزل في دقائق معدودة

تعد البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي يتفنن العرب في صنعها حيث قاموا بعمل البسبوسة كرات، تقدم كرات البسبوسة في أكبر المحلات التي تبيع الحلويات، وتتكون من دقيق السميد الغني بالسعرات الحرارية، كما يمكن عمل البسبوسة في صينية ويتم تقطيعها، حيث تعد كرات البسبوسة في وقت قصير جدا حيث لا تتخطى الخمس عشر دقائق في التحضير، وتتميز كرات البسبوسة بالطعم الشرقي حيث يتم إضافة جوز الهند إلى الوصفة مما يجعلها مميزة أكثر، وتختلف طريقة عملها من محل إلى آخر، كما تقدم كرات البسبوسة في شهر رمضان المبارك.

مكونات كرات البسبوسة

نصف كيلو من دقيق السميد المتوسط.

كوب جوز هند.

كوب إلا ربع من السمنة البلدي.

نصف كوب من الحليب.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من الفانيليا.

أربع ملاعق كبيرة من القشطة.

طريقة إعداد كرات البسبوسة

نقوم بوضع إناء على نار متوسطة ونضع كوب إلا ربع من الحليب ونتركه حتى يدفئ.

نضع السكر والسمنة مع الحليب ويتم تقليبهم إلى أن يذوب السكر والسمن مع الحليب.

نقوم بوضع البيكنج بودر مع السميد ونتأكد من اختلاط البيكنج بودر في كل الكمية.

نضع جوز الهند مع المكونات الجافة.

ثم نقوم بوضع الحليب المخلوط بالسكر والسمن على خليط السميد وجوز الهند.

نقوم بتقليب كل المكونات معا ثم نضيف القشطة.

ثم نقوم بتكوير البسبوسة ونضعها في صينية في الفرن لمدة عشرين دقيقة.

بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن بعد أن يصبح لونها ذهبي.

نقوم بوضع الشربات الساخن عليها.

ثم نقوم بوضعها في جوز هند مبشور.

تقدم كرات البسبوسة باردة.

مكونات شربات البسبوسة

كوبان من السكر.

كوبان ونصف من الماء.

رشة فانيليا.

ليمونة.

طريقة إعداد شربات البسبوسة

من المتعارف عليه أن شربات البسبوسة خفيف ويجب وضعه ساخن علي البسبوسة، حيث نقوم بوضع السكر والماء على النار لمدة عشر دقائق بعد الغليان، نقوم بوضع عصير الليمون ونتركه خمس دقائق أخرى، نقوم بوضع الفانيليا ونقليها ونرفع الشربات من النار، نقوم بوضع الشربات ساخن علي البسبوسة ونقوم بتغطيتها عشر دقائق.