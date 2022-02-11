خبز الطاسة بدون خميرة بكل سهولة اقتصادي وبمذاق روعة أحلى من المخابز

خبز الطاسة بدون خميرة ، من المعجنات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم أيضاً، حيث يحظى بإقبال الجميع، لذا يقبل الكثير على تناوله مع الوجبات اليومية كوجبة الإفطار أو العشاء مع الفول المدمس، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بطريقة سهلة ومضمونة، وبمكونات بسيطة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل لأفراد أسرتها بكل سهولة، كما يتميز بقيمته الغذائية فهو مفيد وصحي لجسم الإنسان، بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ والشهي، وبقوامه الطري الذي لا مثيل له، كما يمكنكم تجربة العيش الشامي الصغير وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل خبز الطاسة بدون خميرة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات خبز الطاسة بدون خميرة

يتكون خبز الطاسة بدون خميرة من مكونات سهلة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز وقوامه الطري، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

4 أكواب من الدقيق (480 جم).

كوب من الزبادي (220 جم).

كوب من الماء الدافئ (200 مل).

ملعقة صغيرة من الملح.

10 جم من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

مقادير الوجه

50 مل من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على خبز الطاسة بدون خميرة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية وصحية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبادي والماء الدافئ والبيكنج بودر، ثم نقلبهم جيدا.

ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب بالملعقة جيدا حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة.

بعد ذلك نضيف الزيت النباتي ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة، ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.

ثم نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونقسمها إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم.

ثم نضع الكرات على سطح مرشوش بالدقيق ونغطيهم بكيس بلاستيك.

بعد ذلك نفرد كل كرة بالشوبك بقطر يتراوح ما بين 15 إلى 20 سم.

ثم نضع مقلاة واسعة على نار متوسطة ونتركها تسخن.

ثم نضع فيها عدد من الفطائر حسب حجم المقلاة، ثم نقلب من وقت لآخر الخبز ونتركه حتى ينضج وينتفخ يكتسب لونا ذهبيا من الجهتين.

بعد ذلك نرفع الخبز من المقلاة، ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم ندهن وجه الخبز بزيت الزيتون بعد نضجه.

ثم نقدم خبز الطاسة في طبق التقديم مع الأكلات المفضلة.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح خبز الطاسة بدون خميرة

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح خبز الطاسة بدون خميرة، وهي كالآتي: