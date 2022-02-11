نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لذيذ ومقرمش زي الجاهز طريقة عمل بلح الشام في البيت بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي
يعد بلح الشام نوع من الحلويات السورية ذائعة الصيت في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية مثل السعودية ومصر ومقدونيا وتركيا والسودان والعراق، والسبب في تسميتها هو طريقة تشكيلها والتي تشبه فاكهة البلح وتختلف تسميتها من دولة إلى أخرى حيث يُطلق عليها في السعودية اسم طرمبة وتُعرف في إيران باسم بامية، وفي تركيا يُطلق عليها اسم تولومبا، وهي من الحلويات التي تجدها متواجدة بشكل دائم في العديد من المناسبات مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والأعياد القومية وغيرها، وتتميز بطريقة إعدادها السهلة التي لا تستغرق وقتاً طويلاً ولا تتطلب الكثير من المكونات، وفيما يلي نتعرف سوياً على طريقة عمل بلح الشام في البيت.
مكونات عمل بلح الشام
أصبحت الحلويات خلال الفترة الأخيرة من الوصفات الأكثر طلباً من النساء ويأتي على رأسها الحلويات العربية مثل البسبوسة والكنافة وأصابع الست بالإضافة إلى بلح الشام موضوع مقال اليوم.
- كيلوجرام من الدقيق.
- لتر من الماء.
- نصف كوب من الزبدة.
- نصف كوب من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من دقيق السميد الناعم.
- زيت نباتي.
- عدد خمسة بيضات.
- كيس من الفانيليا.
- شربات.
خطوات إعداد بلح الشام في البيت
تعرفي الآن على خطوات أسهل طريقة لإعداد بلح الشام في البيت.
- قومي بوضع قدر عميق على النار ثم ضعي فيه الماء والزيت واتركيه حتى يغلي.
- وبعد ذلك أضيفي الفانيليا والنشا والدقيق مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيداً وتتشكل لديك عجينة شبه متماسكة القوام وطرية.
- قومي بخفق العجينة في الخلاط الكهربائي جيداً إلى أن تحصلي على مزيج ذات قوام كريمي.
- ثم قومي بإضافة البيض بالتدريج واستمري في التقليب حتى تتداخل المكونات جيداً مع بعضها.
- أحضري القمع المخصص لصنع حلويات بلح الشام وافرغي العجينة بداخله ثم اضغطي عليه لتحصلي على أصابع بلح الشام.
- في وعاء القلي قومي بوضع كمية من الزيت ثم ارفعيه على النار واتركيه حتى يغلي ثم قومي بوضع أصابع بلح الشام واتركيها حتى تكتسب اللون الذهبي ثم أخرجيها وانقليها إلى الشربات البارد المعد مسبقاً.
- اخرجي أصابع بلح الشام بعد أن تتشرب القطر جيداً وضعيها على ورق أبيض حتى تتخلصي من القطر الزائد ثم قدميه لأسرتك بالهناء والشفاء.
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