نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة التارت الجاهزة للحشو في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التارت من المخبوزات الرائعة التي يمكن إعدادها بكل سهولة، ثم إضافة أي حشوة تفضلينها إليها بعد ذلك لتحصلي إما على وجبة إفطار رائعة أو صنف حلى مميز لأسرتك.

مكونات عجينة التارت

1 1/4 كوب(180 جم ) دقيق لجميع الأغراض

1/2 كوب (55 جم) سكر بودرة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب زبدة باردة مقطعة إلى مكعبات صغيرة

1 بيضة كبيرة

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا (اختياري)

طريقة تحضير عجينة التارت

قم بتقليب الدقيق والسكر والملح في الخلاط الكهربائي لبضع ثوان حتى يتجانس.

إذا لم يكن لديك محضر طعام فيمكنك القيام بذلك باستخدام سباتيولا ثم يدويًا، ثم قومي بإضافة الزبدة ونخفق حتى يتفتت الخليط ويشبه الرمال الخشنة .

قومي بإضافة البيض ومستخلص الفانيليا واستمري في الخفق حتى تختفي العجينة وتبدأ في التكتل معًا( سوف تستغرق حوالي 10-15 ثانية في محضر الطعام).

لاحظنه أن لا تستمري في الخفق للدرجة التي يشكل فيها العجين كرة كبيرة، بل يجب أن يكون متفتت إلى حد ما (لأنك ستضيفي مزيد من الدقيق عند الفرد).

إذا كنت تستخدمييديك في العجن فخذي قطعة من العجين واضغطي عليها بين إبهامك يجب أن تلتصق العجينة بإصبعك لكن دون الشعور بالجفاف أو التفتت.

اقلبي العجينة إلى سطح مرشوش بالقليل من الطحين وشكلها على شكل كرة، يجب أن تتجمع بسهولة دون أن يكون لزجًا.

لفي العجين بالبلاستيك وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل( يمكنك تركها في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام، أو تجميدها لمدة تصل إلى شهر ثم تذويبها طوال الليل في الثلاجة قبل الاستخدام).

عند الاستخدام رشي سطح بالدقيق وافردي العجينة بسمك نصف بوصة تقريبًا، ثم ضعيها في صينية التارت المدهونة بالزبدة، وازيلي أي زيادة في العجين عند الحواف باستخدام سكين، لفي العجين بالبلاستيك وضعيها في الفريزر لمدة نصف ساعة.

سخني الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية

غطي الععجين بورق الفويل أو ورق الزبدة، وضعي كمية من حبات الفاصوليا فوقه حتى لا يرتفع، وضعيها على الرف في المنتصف.

اخبزي التارت لمدة 20 دقيقة، ثم اخرجيه من الفرن وأزيلي الأوزان والفويل، واخبزيه لمدة 5 دقائق أخرى.

اخرجيه وبعد أن يبرد قومي بإضافة أي حشوة باردة تفضلينها.

ملاحظات على الوصفة:

تستخدم بعض الوصفات السكر الحبيبي بدلا من البودرة، لكن السكر البودرة هو الافضل لعمل التارت لأنه ينتج قشرة أكثر نعومة مع ملمس يذوب في فمك ، بينما استخدام السكر المحبب يمكن أن يجعله أكثر تفتتًا.

أيضًا ستجد أن الوصفات المختلفة تستخدم كميات مختلفة من السكر، لكن تلك الكمية مثالية لجعل التارت حلوة، إذا كنت تفضل تارت أقل حلاوة ، استخدم كمية أقل من السكر.

عادة ما يتم إثراء عجينة التارت الكلاسيكية بالبيض أو صفار البيض، وفي هذه الوصفة تستخدم بيضة واحدة كاملة، إذا كنت ترغب في التجربة ، جرب استبدال البيضة الكاملة بصفار بيضة واحدة بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من الكريمة الثقيلة.

لكن إذا كنت مبتدئًا، فالتزم بالبيضة بأكملها فقط.

إذا كنت ستضيفي حشوة تحتاج إلى الخبز، فعليك إزالة حبات الفاصوليا بعد حوالي 10 دقائق أو 15 دقيقة من الخبز (حسب المدة المطلوبة لتسوية الحشو، ثم إضافة الحشو وإعادة التارت للفرن لتمام السواء.