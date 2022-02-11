تكات تحضير شكولاتة باونتي في المنزل بخطوات بسيطة

بحث العديد من محبين أنواع الشكولاتة عن أفضل الأنواع الموجودة في الأسواق العالمية والتي نالت اعجابهم عند شراءها من المحلات الكبرى والتي تتطلب دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل شراءها، لذا تريد كل سيدة إرضاء أبنائها بصنع جميع ما يحبونه من حلويات في المنزل ولكن إذا كنت تبحثين عن طريقة ناجحة وسهلة لصنع شكولاتة باونتي والتي يعشقها جميع الأطفال وأيضا الكبار عليك اتباع جميع التعليمات التي سنلقيها عليك في هذا المقال تابعونا لمعرفة المزيد عن عمل شيكولاتة الباونتي.

تكات تحضير شكولاتة باونتي

اذا كنت تبحثين عن مكونات صنع شكولاتة باونتي في بيتك بمكونات اقتصادية ومتوفرة في جميع أنحاء العالم، عليك أن تشتري هذه المكونات لتحصلي على نتيجة مذهلة ويتكون الشكولاتة مذاقها مثلما تشترينها من المحلات الكبرى، والمكونات هي:

6 أكواب جوز هند.

كوبان من السكر البودرة.

علبة قشطة طبيعية.

كوب حليب مكثف محلى.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

نصف كوب حليب بودرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوبين من الشوكولاتة.

طريقة عمل شوكولاتة باونتي

تعتبر شكولاتة باونتي من أفضل وأشهر أنواع الشكولاتة التي تقدم في المناسبات المميزة مثل الأعياد والافراح، فهي سهلة ومكوناتها بسيطة، كما أن تحضيرها لا يتطلب وقت كبير ولا فرن، ولذا سنتعرف على كافة خطوات تحضيرها وبمكونات متوفرة في كل مطبخ ومحضرة منزلياً بطريقة سهلة جداً، وهي كالتالي: