طريقة عمل كرات جوز الهند اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة والطعم رائع

جربي معنا كرات جوز الهند فهي من أشهر الحلويات المفضلة لدى الكثير من عاشقي الحلويات، حيث أن لها طعم وريحة غنية والتي يعطيها لها هو جوز الهند المميزة، ومن خلال مقالنا سنقدم لكم طريقة تحضير كرات جوز الهند بالتفصيل، هي نوع منتشر في المحلات والسوبر ماركت والكثير يقبل على شراؤه وبشكل خاص الأطفال، لذا كل أم تريد تحضيرها في المنزل حتى تكون التكلفة أقل، بجانب انها مصنوعة في البيت بشكل أنضف وأفضل وبمكونات اقتصادية تابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات عمل كرات جوز الهند

يمكن عمل كرات جوز الهند في منزلك بمكونات اقتصادية ومتوفرة لديك، وهي كالتالي:

نصف كوب من الدقيق.

كوب جوز هند مبشور أو مطحون ناعماً.

عدد اثنين كوب من الحليب مجفف.

كوب سكر حبيبات.

صينية حليب مكثف محلى.

50 جرام زبدة.

علبة قشطة.

ملعقة صغيرة مسحوق فانيليا.

جوز الهند المبشور لتغليفها من الخارج.

طريقة تحضير كرات جوز الهند

يمكنك الآن صنع كرات جوز الهند الشهية التي يفضلها الكثير من الناس ويقبلوا على شراءها من محلات الحلويات، والان تسطيع عملها في المنزل بخطوات سهلة وبمكونات اقتصادية ومتوفرة لديك كل ما هو مطلوب اتباع الخطوات الآتية بدقة لتحصل على نتيجة جيدة: