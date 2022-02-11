ضغط الشغل دايما بيخليكي قلقانه وبتفكري كتير حتي في الليل، متخافيش إنتي مش لوحدك لأن العالم كله اتغير من بعد كوفيد وناس كتير بيسهروا لوقت متأخر عشان شغلهم يخلص، وطبعا مش بتقدري تتحملي قلة النوم لأنها بتأثر علي كل حاجه فيكي لكن دلوقتي في طرق بسيطة تساعدك تخفف عليكي القلق اللي بتحسيه وتحسي إنك أفضل، – ظهور مخاوفك المهنية في وقت النوم بمجرد ما راسك تلمس المخدة كل الأفكار بتيجي في دماغك ومش بتعرفي ترتاحي وده بيظهر توترك وقلقك لأنها أفكار بتكوني متجاهلاها طول اليوم وأنسب وقت لظهورها هو وقت النوم، فلو ضغط الشغل سببلك أرق وقلة النوم، هنقولك تعملي إيه

ضغط الشغل سببلك أرق وقلة النوم، هنقولك تعملي إيه

أفضل الطرق لعلاج مخاوفك من الشغل

– النوم

أهم أداة رعاية ذاتية لأنه بيساعدك تستعيدي نشاطك ونشاط جسمك ودماغك، لأن قلة النوم بتأثر علي الذاكرة والحالة المزاجية وكمان جهازك المناعي اللي بيتأثر بشكل كبير، لكن أهمية النوم ممكن تسبب التوتر لبعض الناس خصوصا لو مش بتنام بشكل كافي، فحاولي تحطي نظام معين تمشي ليه عشان تحسني مواعيد نومك ويومك يكون بدون توتر.

– خصصي وقت لمخاوفك

قبل النوم مهم أوي تتلخصي من توترك وخوفك عن أي حاجه متعلقة بحياتك فقبل ماتنامي كده اكتبي كل الحاجات اللي مخوفاكي سواء في الشغل أو في حياتك فبمجرد ماتتخلصي من خوفك توترك هيقل بشكل كبير وهتعرفي تنامي بشكل أحسن.

– الموسيقي

تعرفي إن الموسيقي بتساعد بشكل كبير علي الاسترخاء والراحة وتقلل بشكل كبير القلق ناحية الشغل أو الضغط اللي بتمري بيه حتي دلوقتي في موسيقي مخصصه تقدري تشغليها هتهديكي وتساعدك تنامي بشكل هادي وراحة ممكن تلاقي أنواع كتير منا علي تطبيقات الموبايل للموسيقي.

– ساعة جسمك

حددي وقت معين للنوم ووقت معين للصحيان لأنهم بيظبطوا جسمك ويحافظوا علي نوم صحي ليكي، حاولي تتجنبي الموبايل أو أي إضاءة قبل النوم بساعة لأن ده ممكن يدي إشارة إلي جسمك إن إحنا لسه في النهار فيأخر وقت نومك.

لوعملتي كل الخطوات دي ومعرفتيش تنامي لأكثر من نص ساعه فكل اللي عليكي تقومي من السرير وتروحي مكان هادي وضلمة واقعدي فيه وركزي علي تنفسك، حاولي متاكليش أي حاجه قبل النوم بساعتين أقل حاجه أو تلعبي في تليفونك وحاولي ترتاحي لأنك لو معرفتيش تنامي علي طول فإنتي علي الأقل بتدي لجسمك الراحة اللي محتاجها.