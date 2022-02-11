جربي ولن تندمي .. وصفة كريم الخميرة والنشا لتفتيح وتبييض البشرة وجعلها بيضاء دون أي بقع كاللؤلؤ الأبيض

يعد كريم الخميرة والنشا من أهم الوصفات الطبيعية المنزلية التي يمكن استخدامها بكل سهولة على البشرة لأنها مواد طبيعية وآمنة تماما، كما أن البشرة تستفيد من تلك المواد بشكل مباشر عندما يتم استعماله كقناع على الوجه أو البشرة بصفة عامة لأنه يساعد على ترطيب البشرة وتنظيفها ويعالج الكثير من مشاكلها ومشاكل الجلد الذي يتعرض لها مثل البقع الداكنة ءو الهالات السوداء، فهذا القناع يعمل كبديل قوي جدا بدلا من مستحضرات التجميل التي قد تفسد البشرة من خلال استخدامها بمرور الوقت لما فيها من مواد كيمائية غير آمنة وغير صحية إلى حد ما، لذلك نقدم إليكم تلك الوصفة السحرية من خلال هذا المقال.

وصفة كريم الخميرة والنشا للبشرة

هناك الكثير من الفتيان والفتيات الذين يلجأن إلى استخدام مستحضرات التجميل التي قد تكون ضارة بالبشرة عند الحاجة إلى تفتيح أو تبييض البشرة ولهذا سنقدم إليكم الطريقة الصحيحة لعمل كريم الخميرة والنشا:

مكونات كريم الخميرة والنشا

ملعقتين ونصف من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتين من النشا الذرة.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقتين من الحليب البودرة.

طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا

نحضر وعاء صغير ونضع به عسل النحل ثم نضيف إليه ملعقة الخميرة الفورية.

ثم نقوم بتقليبهم بشكل جيد حتى يتم اختلاطهم معا بعدها نضيف إليهم ماء الورد والحليب البودر والنشا الذرة.

نخلط جميع هذه المكونات معا بشكل جيد جدا حتى يذوبون تماما مع بعضهم للوصول إلى الملمس الكريمي.

بعد ذلك نقوم بتنظيف البشرة قبل وضع ماسك الكريم عليه ثم نجففها باستعمال منشفة قطنية.

نأتي بالكريم لنفرده على شكل قناع على البشرة بشكل كامل ونتركه عليها لمدة نصف ساعة على الأكثر حتى يجف.

بعد ذلك نغسل البشرة لإزالة القناع نهائيا عن الجلد باستخدام صابون طبي.

فوائد وفترة استعمال هذا الكريم