أسهل طريقة لعمل بيتزا المقلاة السريعة واللذيذة في المنزل في عشر دقائق

تعد بيتزا المقلاة السريعة ، هي أحدي أسرع الطرق لعمل البيتزا في البيت بدون تخمير أو فرن، وتعد مناسبة كوجبة سريعة لا تحتاج وقتا أو مجهود، وهي من الأكلات المحببة للكبار والصغار وتصلح كوجبة إفطار، حيث تبحث ربات المنزل عن أسهل وأسرع طرق لتحضير البيتزا في المنزل، فهي تعتبر من الأكلات المنجزة في الوقت بأقل مجهود، خاصة لأنها تتميز بالطعم الرائع والمذاق اللذيذ والشهي، فهي من الوجبات الغنية بالكثير من العناصر الغذائية اللازمة للجسم، فهي تعتبر صحية ومفيدة جداً، ويعشقها الصغار كثيراً، لها أيضاً شكل جميل وجذاب، هي تعتبر من المعجنات السريعة والسهلة والغير مكلفة، لذلك تعتبر بسيطة واقتصادية، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل بيتزا المقلاة السريعة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل بيتزا المقلاة السريعة

تتكون هذه الأكلة السريعة علي مقادير بسيطة وهي كالاتي:-

العجينة:-

2 معلقة كبيرة من الزبادي.

معلقة كبيرة من الزيت زيتون.

معلقة صغيرة من السكر.

8 ملاعق كبار من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من بكينج بودر.

للصلصة:-

معلقة صغيرة من معجون الطماطم.

قليل من الماء الدافئ.

معلقة صغيرة زيت زيتون.

فلفل أسود.

معلقة صغيرة من الزعتر.

للوجه:-

شرائح جبن شيدر.

شرائح من النقانق.

مكعبات من الطماطم.

فلفل رومي أخضر شرائح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير بيتزا المقلاة السريعة في المنزل بخطوات بسيطة وهي كالتالي:-

أولاً لعمل العجينة، نقوم بإحضار بولة ونضع بها مكونات العجين كلها، ونعجن بواسطة اليد حتي تتكون لدينا عجينة لينة وطرية. ثم نخلط مكونات الصلصة في وعاء أخر، ثم نأخذ العجينة ونضعها في مقلاة غير لاصقة، ونفتحها باليد حسب حجم المقلاة. ثم نضع الصلصة عليها ونوزعها فوق العجينة، ثم نضع الجبن الشيدر ونرشها بشرائح النقانق، والفلفل الأخضر وبعض مكعبات الطماطم. بعد ذلك نرش شرائح الشيدر مرة أخري، ثم نغطيها بغطاء ونسويها علي نار هادئة. وعندما تنضج ثم تقدم بألف صحية وهنا.

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