برتقالة معصورة لعمل ألذ كيك بالبرتقال في البيت هش وطري ومش هينشف منك في الفرن

يمكن أن نستفاد من برتقالة معصورة لعمل ألذ كيك بالبرتقال ونجد أنها شهية للغاية وتتميز بنكهة البرتقال الذي يحتوي على فيتامين سي المفيد جدا للجسم ويعالج نزلات البرد لذلك سوف نوضح كيفية تحضير الكيكة من خلال هذا المقال.

برتقالة معصورة لعمل ألذ كيك بالبرتقال

عن طريق برتقالة واحدة يمكن أن نجهز أحلى كيكة برتقال فهي شهية ومفيدة جدا لذلك سوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية:

المكونات:

٦ بيض.

٢ونصف كوب دقيق.

كوب ونصف سكر.

نصف كوب زيت.

برتقاله معصورة.

فانيليا.

بيكنج بودر.

٢ ملعقة خل.

طريقة تحضير الكيكة ووقت إعدادها

بعد أن تعرفنا على مكونات عمل كيكة البرتقال اللذيذة سوف نتعرف الآن على خطوات إعدادها من خلال النقاط التالية:

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع السكر والزيت ونخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي ويمكن استبدال الزيت بالزبدة.

بعد ذلك نضع البيض مع الفانيليا ونستمر في الخفق القوي.

نضع عصير البرتقال بعد ذلك ونستمر في ضربهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.

ونضع الخل مع الخفق.

في وعاء أخر نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر وننخله جيدا.

نضع الدقيق بالتدريج على المكونات السائلة.

نشغل المضرب الكهربائي مرة أخرى ونقوم بخفق جميع المكونات.

نحضر ورق الزبدة ونضعه في صينية صغيرة الحجم.

نقوم بوضع الخليط في الصينية .

توضع الصينية في الفرن ويجب أن تكون ساخنة على درجة حرارة ١٨٠درجة.

نتركها في الفرن لمدة نصف ساعة إلى ٤٥ دقيقة دون أن نفتح عليها الفرن ثم بعد ذلك نفتح الفرن ونختبرها بواسطة سكينة.

عند التأكد من سواها نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.

يمكن أن نزين سطحها بالكريمة ويمكن أن نتركها بدون تزيين ويتم تقطيعها وتقديمها في أطباق مسطحة وبالهناء والشفاء وتقدم مع الشاي الساخن.

وبذلك استطعنا في النهاية أن نقدم وصفة برتقالة معصورة لعمل ألذ كيك بالبرتقال وتعرفنا على كيفية تحضيرها ويجب أن يتم عملها بهذه الطريقة حتى نحصل على أفضل كيكة برتقال وللبرتقال فوائد عديدة حيث يشفي من نزلات البرد ويقوي المناعة ويحمي الجسم من الأمراض ويعطي نكهة مميزة للأطعمة.