طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة بالكراميل في الفرن

صينية البطاطا الحلوة بالكراميل، لأننا ما زلنا في فصل الشتاء وهو موسم حصاد البطاطا الحلوة التي يحبها الكبير قبل الصغير والغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة واللون البرتقالي المميز والنادر في الخضروات نقدم لكم وصفة جديدة بالبطاطا الحلوة بعيدًا عن الشوي التقليدي أو صواني البطاطا التقليدة.

مقادير صينية البطاطا الحلوة بالكراميل

كيلو من البطاطا الحلوة.

3 حبة بيض متوسطة الحجم.

فانيليا.

كوب من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة زبدة صفراء للحلويات.

ذرة من الملح.

مقادير الكراميل لعمل البطاطا

كوب من السكر الأبيض الناعم الحبيبات.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

كوب من الكريمة اللباني الخاصة بالحلويات.

ملعقة كبيرة من الزبدة الصفراء.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة عمل صينية البطاطا بالكراميل