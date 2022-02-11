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عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة بالكراميل في الفرن - ثقفني
صينية البطاطا الحلوة بالكراميل، لأننا ما زلنا في فصل الشتاء وهو موسم حصاد البطاطا الحلوة التي يحبها الكبير قبل الصغير والغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة واللون البرتقالي المميز والنادر في الخضروات نقدم لكم وصفة جديدة بالبطاطا الحلوة بعيدًا عن الشوي التقليدي أو صواني البطاطا التقليدة.
مقادير صينية البطاطا الحلوة بالكراميل
- كيلو من البطاطا الحلوة.
- 3 حبة بيض متوسطة الحجم.
- فانيليا.
- كوب من الحليب السائل.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة صفراء للحلويات.
- ذرة من الملح.
مقادير الكراميل لعمل البطاطا
- كوب من السكر الأبيض الناعم الحبيبات.
- 2 ملعقة كبيرة من الماء.
- كوب من الكريمة اللباني الخاصة بالحلويات.
- ملعقة كبيرة من الزبدة الصفراء.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
طريقة عمل صينية البطاطا بالكراميل
- في البداية وقبل البدء في عمل صينية البطاطا الحلوة بالكراميل قم بغسل البطاطا بشكل جيد جدًا.
- قطع البطاطا على شكل أقراص أو حلقات سمكها متوسط ضع كمية البطاطا المقطعة في كمية من الماء وبه رشة من الملح واتركها تغلي على النار لمدة 15 دقيقة.
- بعد ما يتم سلق البطاطا بشكل جيد أخرجها من الماء وقم بتصفيتها من أي بواقي منه واتركها جانبًا حتى تبرد.
- بعد ذلك قم بهرس البطاطا المسلوقة باستخدام شوكة ثم قم بإضافة البيض والفانيليا إليها وكذلك الحليب والزبدة بدرجة حرارة الغرفة وقلبهم جيدًا حتى يمتزج الخليط ويصبح بقوام عجينة واحدة.
- اترك خليط البطاطا جانبًا لحين تحضير صوص الكراميل.
- ضع كمية السكر الأبيض في مقلاة على النار ومعها ملعقتين من الماء واترك السكر على النار حتى يذوب ويتغير لونه للون الكراميل الفاتح الجميل.
- قم بإضافة كريمة طهي الحلويات بحرص شديد على الكراميل وقلب بشكل مستمر حتى تفك أي تكتلات، قم كذلك بإضافة الزبدة ورشة من القرفة يمكن الاستغناء عنها لمن لا يفضل طعمها أو إضافة المزيد لمن يريد.
- عندما يصبح صوص الكراميل جاهز وقوامه مناسب ارفعه من على النار.
- احضر صينية فرن مناسبة ووزع بها خليط البطاطا الذي أعددته وفوق الخليط اسكب صوص الكراميل .
- ضع الصينية في الفرن على درجة 180 درجة مئوية حوالي نصف ساعة.
- تخرج وتقدم ساخنة أو باردة وبالهناء والشفاء.
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