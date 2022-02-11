نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة حمص الشام الحارة بالطماطم بطريقة سهلة بالمنزل في المقال التالي
شوربة حمص الشام ، من ألذ الوصفات التي تساعد على زيادة التدفئة في فصل الشتاء، كما أن الحمص يحتوي على العديد من الفوائد، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل حمص الشام التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل شوربة حمص الشام.
مكونات شوربة حمص الشام
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:
- ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.
- نصف كيلو من الحمص.
- ثلاث حبات من الطماطم مقشرين ومفرمين في الخلاط.
- وملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملعقة كبيرة من البابريكا الحارة أو العادية.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- مقدار مناسب من الملح حسب الرغبة.
- نصف ملعقة من الكمون.
- ١ مكعب من المرقة.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل شوربة حمص الشام وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بنقع الحمص بالماء لمدة نصف.
- يوم وبعدما تمر المدة نقوم بتصفية الحمص ونضعه في حلة بها ماء على النار ونضيف إليه عصير الطماطم وملعقة الثوم المهروس.
- وبعدما تتم تسوية الحمص نضيف إليه ومكعب المرقة وجميع البهارات ونقلبهم جيدا مع الحمص ونترك الحمص يغلي بعد وضع البهارات لمدة دقيقتين.
- وبعدما تمر الدقيقتين نغلق النار ونقوم بصب الحمص في أطباق ونضع عليه الشطة والكمون.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء
- كما يمكن تناوله بدون شطة حسب الرغبة أو إضافة عصير الليمون كذلك حسب الرغبة.
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