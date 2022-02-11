طريقة عمل شوربة حمص الشام الحارة بالطماطم بطريقة سهلة بالمنزل

شوربة حمص الشام ، من ألذ الوصفات التي تساعد على زيادة التدفئة في فصل الشتاء، كما أن الحمص يحتوي على العديد من الفوائد، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل حمص الشام التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل شوربة حمص الشام.

مكونات شوربة حمص الشام

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

نصف كيلو من الحمص.

ثلاث حبات من الطماطم مقشرين ومفرمين في الخلاط.

وملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من البابريكا الحارة أو العادية.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

مقدار مناسب من الملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الكمون.

١ مكعب من المرقة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل شوربة حمص الشام وطريقة تحضيره كالتالي: