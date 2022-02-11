أقوي كريم قنبلة في التبييض الفوري تفتيح البشرة والجسم والاماكن الغامقة في الحين ستحسدك صديقاتك على جمالك

أقوي كريم قنبلة في التبييض الفوري تفتيح البشرة والجسم والاماكن الغامقة كريمات التفتيح تنتشر بكميات كبيرة في الصيدليات من مختلف الماركات ومختلف الأنواع، ولكن لا يوجد أفضل من الكريمات المصنوعة في المنزل حيث أنها تتميز بقدرتها الهائلة على تفتيح البشرة والقضاء على الاسمرار والأماكن الغامقة التي توجد فيها، ولهذا السبب فقد نتعرف معا على قنبلة سحرية فعالة في تبييض البشرة والجسم والتخلص من الإسمرار الموجود في منطقة الابط والعناة، وأيضا يقضي على الآثار الناتجة عن التعرض للشمس القاسية، وهذا الكريم يتم تحضيره بمجموعة من المكونات الطبيعية الفعالة في الحصول على بشرة نظيفة تماما,.

أقوي كريم قنبلة في التبييض الفوري تفتيح البشرة

زبدة الشيا واحد من المكونات التي لا يخلوا منها أي منزل حيث أنها فعالة في منح الشعر النعومة وقوية التأثير في الحصول على بشرة نقية وخالية من التجاعيد التي توجد فيها، بالإضافة إلى أنها تساعد في القضاء على اسمرار البشرة بسهولة وسرعة، وهذه الطريقة متمثلة في :

يتم إضافة ملعقتين من دقيق الحمص مع ملعقتين من زبدة الشيا، وتقلب المكونات جيدا ومن ثم إضافة ملعقة من الكاكاو والقرفة.

وتقلب المكونات بشكل جيد حتى تتجانس المكونات ومن ثم يتم إضافة فيتامين ه على الخليط والتقليب حتى يذوب تماما.

ومن ثم يتم إضافة ملعقة من زيت اللافندر حتى تعطيه رائحة سحرية وخلابة للغاية.

وتقلب المكونات وبعدها يتم دهنه على البشرة والوجه والقدمين والساقين ومنطقة الإبط.

فهو فعال في التخلص نهائيا من الأماكن الداكنة ويقضي على الاسمرار الموجود فيها .

ولهذا فقد ينصح باستخدام هذا الكريم كل يوم للحصول على بشرة نقية تماما وخالية من العيوب والمشاكل التي توجد فيها.

كريم زبدة الكاكو وجوز الهند