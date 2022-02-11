نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحدث في الاسبوع الخامس والثلاثين من الحمل وأهم تطوراته؟ إليكِ التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوالى شهور الحمل وأيامه حتى نصل إلى الاسبوع الخامس والثلاثين من الحمل والذي يقع في الثلث الأخير من رحلة حملك عزيزتي، فتزداد مشاعرك وعواطفك تجاه شوقك لرؤية جنينك وضمه إلى حضنك الدافئ، كما نجد أن بعض السيدات يصبهن القلق من تلك اللحظات التي طالما حلمنا بها طوال أشهر الحمل.

ولمزيد من المعلومات حول هذا الأسبوع يرجى الدخول على مقال حاسبة الحمل والولادة.

الاسبوع الخامس والثلاثين من الحمل وأهم التطورات الخاصة بالأم

حيث تزداد التطورات والملاحظات الخاصة بالطفل والأم في هذه الفترة فنجد أهم هذه الأمور في هذا التوقيت:

زيادة ضغط وحجم طفلك في هذا الأسبوع، نتيجة زيادة حجمه المستمرة، لذا نجد أنه من الطبيعي زيادة الضغط الواقع على عظام الحوض والمثانة الخاصة بالأم في هذا الأسبوع مقارنة بالأسابيع السابقة.

لذلك نجد أن بعض الأمهات قد يصيبهم خلال هذا الأسبوع سلس بولي مع أدق وابسط الحركات، خاصة مثل العطس أو الضحك حيث يصبح التحكم في البول من الأمور الصعبة عليهن في هذا الأسبوع.

ملاحظة زيادة وتيرة حركة الطفل في داخل رحمك خلال هذا الأسبوع حتى أنها تصبح أكثر شدة وعنفًا في معظم الحالات.

قد تواجهك تقلصات الولادة الحقيقية خلال هذا الأسبوع والتي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 60 دقيقة ويمكن أن تتكرر عليك كل خمس دقائق.

ضرورة التوجه إلى طبيبك الخاص عندما الشعور بأحد الأعراض، وهي نزول المياه المحيطة بالطفل أو حدوث في أي نزيف أو الشعور بتقلصات الولادة المستمرة وغير منقطعة أو عدم الإحساس بحركة الجنين.

معلومات عن الحمل في الأسبوع الخامس والثلاثين (تفاصيل الحمل في الأسبوع 35)

رقم الأسبوع الحالي من الحمل الأسبوع 35 من الحمل انتهى 34 أسبوعاً ونحن الآن في أيام الأسبوع الخامس والثلاثين من الحمل مدة الحمل حتى الآن بالأشهر 7 شهر و 29 يوم إلى 8 شهر و 5 يوم مدة الحمل حتى الآن بالأسابيع 34 أسبوع وأيام (1-7) مدة الحمل حتى الآن بالأيام 240 يوم إلى 246 يوم شهر الحمل في الأسبوع الخامس والثلاثين الشهر الثامن من الحمل وبداية الشهر التاسع من الحمل مرحلة الحمل الحالية الثلث الثالث من الحمل عدد الأيام المتبقية حتى الولادة 34 يوم إلى 40 يوم عدد الأسابيع المتبقية حتى الولادة 5 أسبوع الأسبوع السابق الأسبوع 34 من الحمل الأسبوع التالي الأسبوع 36 من الحمل

وضع وحالة الجنين في الاسبوع الخامس والثلاثين من الحمل

إذ يتطور طفلك ويزداد نموه في خلال هذا الأسبوع ويكتسب المزيد من المهارات والقدرات وهو بداخل رحمك فيما يلي توضيح لأهم هذه المهارات:

في هذا الأسبوع يصبح لدي طفلك الآن كبد قادر على ممارسة دوره الطبيعي فهو يساعد جسم طفلك وهو بداخل رحمك على التخلص من جميع المواد الضارة التي لا يحتاجها جسمه الصغير.

تزداد فرص بقائه على قيد الحياة عند الولادة خلال هذا الأسبوع، حيث تصل نسبة هذا الأمر إلى حوالي 99 في المئة، فهو قادر على القيام بكل الوظائف الحيوية التي تجعله يبقى على قيد الحياة دون الحاجة إلى دخول وحده حضانة، أو احتياج أي أجهزة مساعدة تساعد أعضائه غير المكتملة.

يستمر نمو وزن و طول طفلك ليصل إلى حوالي 2 كيلو 300 جرام، بينما قد يحصل على طول يمتد إلى 46 سنتيمتر، ليمثل المزيد من الضغط على باقي أجزاء جسدك عزيزتي الأم خلال هذا الأسبوع.

مازالت عظام جمجمة رأس طفلك الصغير مرنة ولينة فهي غير مكتملة حتى تسهل عليك عملية الولادة الطبيعية وخروج رأسه من قناة الرحم.

يزداد نمو جلد طفلك ليصبح أكثر نعومة عن الأسابيع السابقة، كما يزداد نمو وتطور عضلاته خاصة عضلات المص حتى يصبح قادرًا على القيام بعملية الرضاعة عند ولادته.

الخلايا البصرية للجنين خلال الاسبوع الخامس والثلاثين من الحمل

يزداد نمو الجهاز البصري للطفل خلال الاسبوع الخامس والثلاثين من الحمل و تنمو الخلايا البصرية و تصبح قادرة على التمييز بين اللونين الأبيض والأسود إذا ما تمت ولادته بهذا الأسبوع.

وبعد فترة بسيطة أخرى نجد أن هذه الخلايا البصرية قد اكتملت ليصبح قادرًا على التمييز بين باقي الألوان ورؤية الأشياء من حوله بطريقة طبيعية.

كما نجد أن الجنين في هذا الأسبوع من الحمل يكتسب القدرة على تمييز الضوء الذي يمر من رحمك إليه، فتتسع حدقة عينه عند الإحساس بهذا الضوء، كما إنه يستطيع أن يرمش وهو بداخل رحمك.

يستطيع طفلك الآن تنويع حركات عينه بين حركات منتظمة حركات أخرى سريعة وفترات قصيرة من الراحة، فهو يتمرن على معظم الأمور التي سوف يقوم بها خارج رحمك في هذا الأسبوع.

تغذيتك وصحتك خلال هذا الاسبوع من الحمل

إذ يجب الاهتمام بتغذيتك وواجباتك في الأسابيع الأخيرة من حملك حتى لا يتأثر نمو جسمك ونمو طفلك الصغير بأي نقص لأي عناصر غذائية.

إذا عادة ما ينصح طبيبك بالاستمرار في النظام الغذائي المتبع لرحلة حملك والاستمرار عليه حتى لا يعرضك أي تغير في عاداتك الغذائية انتي وطفلك لأي عوامل قد تشكل خطر عليكم.

كذلك يجب توجيه الأم نحو عدم إهمال تناول منتجات الألبان، مثل البيض واللبن والجبن والزبادي لهذه الفترة الهامة من حملها.

ولمزيد من المعلومات حول تغذيتك في الأسبوع الخامس والثلاثين من الحمل ومعرفة الوجبات الصحية المناسبة الهامة لك ولطفلك خلال هذا الوقت، وأهم النقاط حول الطرق الصحيحة لتناول وجباتك وتجنب مشاكل الجهاز الهضمي يرجى زيارة مقال التغذية أثناء الحمل.