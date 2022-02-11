بدون ماء فكرة مبتكرة لسلق الكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كرنبات في دقائق بدون تعب

طريقة سلق الكرنب بدون ماء من أهم ما ترغب في معرفة المزيد من المعلومات عنه مختلف ربات البيوت، حيث تعتبر نوعية الأوراق لخضار الكرنب في حاجة إلى أن يتم تطويعها من خلال خطوة السلق وهذا ما يكون للحصول على كل ورقة من خضار الكرنب لينة بالقدر الكافي حتى تكون صالحة تماما للف والاستخدام والحشو لعمل وجبة تعد من أشهر الوجبات وأكثرها شعبية، وهي وجبة محشي الكرنب، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي يتم من خلالها سلق الكرنب من دون استعمال الماء تماما.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

إليك أفضل طريقة من الممكن من خلالها أن تقوم ربة المنزل بالتحضير للورق وسلقه ولكن بطريقة لا تستدعي أن يتوفر الماء فيها، ومن خلال خطوات بسيطة يتوفر لدى ربة المنزل أكبر كمية من الورق سهل اللف والحشو وهذا ما يكون في خلال وقت وجيز، حيث أنه بإمكانك الاستعانة بخطوات بسيطة جدا لسلق الكرنب بعد أن يتم تقطيع الورق بأسرع طريقة من الممكن أن نتعرف عليها سويا فيما يأتي من تلك الفقرة:

خطوات لتقطيع الكرنب بأسرع طريقة

من الممكن أن تقطع الكرنبة بتلك الطريقة بالخطوات المقبلة:

الخطوة الأولى تكون بتحضير الكرنبة، ووضعها على فلانشة التقطيع.

أزيلي الرأس تماما من الكرنبة.

قومي بإزالة أي ورق غير مرغوب في استخدامه.

قومي بعكس الكرنبة والاتجاه الأسفل منها هو الذي يتم التقطيع من ناحيته حيث نقوم بالتقطيع للكرنبة بخطوط طولية أو عرضية.

يتم وضع الورق في أكياس حرارية وهذا ليتم سلق الكرنب بالطريقة التالية:

خطوات لطريقة سلق الكرنب بدون ماء

من الممكن أن يتم سلق الكرنب من دون المياه باتباع الخطوات القادمة: