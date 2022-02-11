حيلة ذكية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم في دقائق

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ أهم الخطوات التي من خلالها سيكون من السهل عل كل ربات البيوت أن تقمن بعمل أي وصفة في حاجة إلى مكون الثوم بمنتهى السرعة، حيث أن التقشير للثوم من السهل أن يتم من خلال عدة طرق سريعة وتلك الطرق نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة، حيث تعد تلك الطرق القادمة من أسهل ما يمكن اتبع خطواتها لكي نحصل على الثوم خالي تماما من أي تواجد للقشور واستعماله بعد ذلك وإدخاله في أي وصفة طعام لإكسابه الطعم والمذاق المميز.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

تقشير الثوم بسرعة من أهم الخطوات التي تهتم ربة المنزل بمعرفة أسهل ما يؤدي للحصول على الثوم مقشر نظرا لأهمية مكون نبات الثوم في المطبخ الشرقي والعربي بوجه عام، والمطبخ المصري بشكل خاص، ومن خلال الاستعانة بأدوات بسيطة وحيل مطبخية سهلة جدا سيكون من اليسير على ربات البيوت القيام بالتقشير للثوم وفي أقل وقت ممكن.

طريقة الملح لتقشير الثوم

تعد تلك الطريقة من بين الطرق الأسرع لتقشير كمية كبيرة من الثوم.

تقوم ربة المنزل بتحضير فصوص الثوم المراد تقشيرها.

تضع الثوم بوعاء ملائم.

ملعقة من الملح تضاف للثوم مع فرك الثوم مع الملح براحتي اليد.

يسهل بعد ذلك انتزاع القشور.

طريقة الماء لتقشير الثوم

من أسهل الطرق المتاحة لتقشير الثوم ومن الممكن أن نتبع الآتي:

يتم استعمال الماء الدافئ أو البادر بوضعه في وعاء ملائم.

تفكيك فصوص الثوم ونقعها بالماء لخمس دقائق.

نلاحظ انزلاق قشور الثوم وسهولة تقشيره.

طريقة البرطمان لتقشير الثوم

تفكيك فصوص الثوم من بعضها.

نضع الثوم بالبرطمان وإحكام غلقه.

نقوم بعد ذلك بالرج جيدا للبرطمان.

نجد أن الثوم بعد ذلك يسهل تقشيره بسرعة.

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